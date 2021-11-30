На Travel SMM 2021 расскажут, как поднять продажи в Instagram

С 8 по 9 декабря 2021 года пройдет онлайн-конференция для турбизнеса Travel SMM 2021. В рамках нее спикеры поделятся своими кейсами и проведут практические мастер-классы на актуальные темы по продвижению туристических услуг в Instagram.
В первый день конференции расскажут:
- о новинках в Instagram и как их применять для продвижения туристических услуг;
- как презентовать туры по-новому;
- как красиво и со смыслом упаковать свой блог;
- о более 10 способах бесплатного продвижения в Instagram;
- о возможностях таргетированной рекламы в Instagram для туристической сферы.
На второй день запланированы мастер-классы, в ходе которых участники приобретут практические навыки по продвижению в Instagram:
- самостоятельно создадут яркий креатив для социальных сетей;
- создадут чат-бота в Instagram;
- научатся использовать инструменты сторителлинга для соцсетей;
- запустят рекламную кампанию в Instagram с использованием рекламных инструментов, которые применяют специалисты по таргету.
Участие в конференции будет интересно владельцам, руководителям, маркетологам, SMM-специалистам туристических фирм, отелей, гостевых домов, хостелов, тревел-сервисов и туристических стартапов, туристско-информационным центрам и музеям, а также организаторам путешествий, гидам и экскурсоводам.
Ознакомиться со спикерами и программой конференции и зарегистрироваться можно — на сайте.
Фото на обложке: GP PIXSTOCK /
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