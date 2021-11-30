Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

На Travel SMM 2021 расскажут, как поднять продажи в Instagram

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 8 по 9 декабря 2021 года пройдет онлайн-конференция для турбизнеса Travel SMM 2021. В рамках нее спикеры поделятся своими кейсами и проведут практические мастер-классы на актуальные темы по продвижению туристических услуг в Instagram.

На Travel SMM 2021 расскажут, как поднять продажи в Instagram

Расскажи, как цифровая трансформация изменила твой бизнес

Стань лауреатом RB Digital Awards 2022

В первый день конференции расскажут:

  • о новинках в Instagram и как их применять для продвижения туристических услуг;
  • как презентовать туры по-новому;
  • как красиво и со смыслом упаковать свой блог;
  • о более 10 способах бесплатного продвижения в Instagram;
  • о возможностях таргетированной рекламы в Instagram для туристической сферы.

На второй день запланированы мастер-классы, в ходе которых участники приобретут практические навыки по продвижению в Instagram:

  • самостоятельно создадут яркий креатив для социальных сетей;
  • создадут чат-бота в Instagram;
  • научатся использовать инструменты сторителлинга для соцсетей;
  • запустят рекламную кампанию в Instagram с использованием рекламных инструментов, которые применяют специалисты по таргету.

Участие в конференции будет интересно владельцам, руководителям, маркетологам, SMM-специалистам туристических фирм, отелей, гостевых домов, хостелов, тревел-сервисов и туристических стартапов, туристско-информационным центрам и музеям, а также организаторам путешествий, гидам и экскурсоводам.

Ознакомиться со спикерами и программой конференции и зарегистрироваться можно — на сайте

Фото на обложке: GP PIXSTOCK / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как запускать рекламные кампании в TikTok в 2021 году
  2. 2 19 причин, почему SMM не приносит продаж
  3. 3 «Люди покупают у людей». Как использовать UGC-контент на пользу бизнеса
  4. 4 В конце марта стартует бесплатный онлайн-лагерь для подростков BAZA
  5. 5 Инстаграм-сторис: как начать мыслить контентом и заставить его работать на вас?
RB DIGITAL AWARDS 2022
Расскажи, как цифровая трансформация изменила твой бизнес
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

30 ноября 2021

Хакатон по DataScience от Московского кредитного банка

30 ноября 2021

SmartMarket Cup HTML5 Games

30 ноября 2021

Отбор стартапов от Aim Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ