Школа TUMO запускает серию лекций со специалистами международных технологических компаний

Евгения Хрисанфова
Международная школа креативных технологий TUMO проведет серию бесплатных лекций с представителями Google, Apple, Tesla и других компаний. Первое мероприятие состоится 18 марта. Участники могут посетить лекцию в Москве или присоединиться к онлайн-трансляции.
Школа TUMO запускает серию лекций со специалистами международных технологических компанийЕвгения Хрисанфова
На первой лекции перед слушателями выступит Эбби Шмидт, инженер-программист компании Google из Сан-Франциско. Темой ее выступления станет «Как начать карьеру в технологической компании». Эбби расскажет о своем карьерном пути и даст советы о том, какие навыки нужно развивать в сфере программирования.
Программирование — хоть поначалу оно может казаться загадочным и пугающим — это мир безграничных возможностей, которым правят особые законы и правила. Я считаю важным всегда пробовать что-то новое, даже если оно выглядит страшным.
Подробности и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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