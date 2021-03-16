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Школа TUMO запускает серию лекций со специалистами международных технологических компаний

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Международная школа креативных технологий TUMO проведет серию бесплатных лекций с представителями Google, Apple, Tesla и других компаний. Первое мероприятие состоится 18 марта. Участники могут посетить лекцию в Москве или присоединиться к онлайн-трансляции.

Школа TUMO запускает серию лекций со специалистами международных технологических компаний

На первой лекции перед слушателями выступит Эбби Шмидт, инженер-программист компании Google из Сан-Франциско. Темой ее выступления станет «Как начать карьеру в технологической компании». Эбби расскажет о своем карьерном пути и даст советы о том, какие навыки нужно развивать в сфере программирования.

Программирование — хоть поначалу оно может казаться загадочным и пугающим — это мир безграничных возможностей, которым правят особые законы и правила. Я считаю важным всегда пробовать что-то новое, даже если оно выглядит страшным.
Эбби Шмидт, инженер-программист Google

Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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