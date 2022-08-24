Встречаем туристов из Индии: как понять, что хотят разные сегменты аудитории

2 сентября 2022 года в онлайн-формате пройдет маркет-трек для представителей туристической отрасли. Участникам расскажут, как работать с разными сегментами туристов, прилетающих в Россию из Индии.

На мероприятии Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы расскажет о результатах аналитического исследования предпочтений туристов из Индии. Также на маркет-треке выступят эксперты в области туризма: они поделятся секретами взаимодействия с разными сегментами аудитории.

«В рамках маркет-трека вы узнаете аналитические данные по потребительскому пути туриста: как он принимает решение о поездке, где и как бронирует билеты и жилье, откуда берет информацию и на что обращает особое внимание», — поделились организаторы.

В программе:

презентация аналитического материала по работе с туристами из Индии;

выступление спикеров;

Q&A-сессия.

Организаторы также подготовили гайды с рекомендациями по формированию продукта для туристов из Индии и по взаимодействию с ними, которые участники получат после мероприятия.

Приглашенные спикеры:

Ольга Нечаева, начальник управления программно-целевого планирования в Комитете по туризму Москвы;

Nagsri Prasad Shashidhar, CEO Nagsri creating special memories (г. Мумбай, Индия);

Татьяна Прудникова, заместитель директора отдела продаж и маркетинга Plaza Garden Moscow WTC.

Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.

Организатор — Moscow Travel Hub.

Фото на обложке: IndianFaces / Shutterstock