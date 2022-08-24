Встречаем туристов из Индии: как понять, что хотят разные сегменты аудитории

2 сентября 2022 года в онлайн-формате пройдет маркет-трек для представителей туристической отрасли. Участникам расскажут, как работать с разными сегментами туристов, прилетающих в Россию из Индии.
На мероприятии Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы расскажет о результатах аналитического исследования предпочтений туристов из Индии. Также на маркет-треке выступят эксперты в области туризма: они поделятся секретами взаимодействия с разными сегментами аудитории.
«В рамках маркет-трека вы узнаете аналитические данные по потребительскому пути туриста: как он принимает решение о поездке, где и как бронирует билеты и жилье, откуда берет информацию и на что обращает особое внимание», — поделились организаторы.
В программе:
- презентация аналитического материала по работе с туристами из Индии;
- выступление спикеров;
- Q&A-сессия.
Организаторы также подготовили гайды с рекомендациями по формированию продукта для туристов из Индии и по взаимодействию с ними, которые участники получат после мероприятия.
Приглашенные спикеры:
- Ольга Нечаева, начальник управления программно-целевого планирования в Комитете по туризму Москвы;
- Nagsri Prasad Shashidhar, CEO Nagsri creating special memories (г. Мумбай, Индия);
- Татьяна Прудникова, заместитель директора отдела продаж и маркетинга Plaza Garden Moscow WTC.
Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.
Организатор — Moscow Travel Hub.
Фото на обложке: IndianFaces /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как российские MICE-операторы справляются с новыми вызовами
- 2 Гиды «новой» волны: как сегодня понравиться аудитории и искать заказы на экскурсии
- 3 Как сохранить и увеличить лояльность клиентов без акций и скидок
- 4 В России растет интерес к гастрономическому туризму. Как бизнесу заявить о себе и привлечь туристов?
- 5 Требования клиентов отелей изменились. Как наладить с ними коммуникацию и продавать больше услуг?
ВОЗМОЖНОСТИ
24 августа 2022
31 августа 2022
31 августа 2022