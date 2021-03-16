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Первый твит Aviasales выставлен на продажу в онлайн-аукционе

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Первый твит, размещенный SMM-менеджером Aviasales в микроблоге поисковика, выставлен на онлайн-аукцион. Он будет продан в формате невзаимозаменяемого токена (Non Fungible Token, NFT) — цифрового сертификата, устанавливающего право собственности на электронное произведение, рассказали RB.ru в компании.

Первый твит Aviasales выставлен на продажу в онлайн-аукционе

Первая публикация Aviasales в Twitter была сделана 28 августа 2018 года.

Покупатель получит именно цифровое произведение, сама публикация останется на месте, пояснили в Aviasales. Также отмечается, что это первый случай подобного аукциона на рынке России.

Лот был выставлен 16 марта. Он продается на онлайн-платформе для покупки и продажи цифровых предметов и электронных активов OpenSea. Начальная стоимость токена составляет 0,2021 ЕТН (26 639,74 рублей). Торги продлятся 7 дней — до 23 марта.

aviasales

Aviasales — метапоисковик авиабилетов, работающий в странах СНГ, Восточной Европы и Африки. Он появился в 2007 году как личный блог основателя компании Константина Калинова. Сегодня, по собственным данным, сервисом пользуются 15 млн человек ежемесячно.

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Фото на обложке: Aviasales

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