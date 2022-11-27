Илон Маск рассказал о новинках Twitter 2.0

Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте серию слайдов, на которых поделился сравнительной статистикой по некоторым показателям, а также раскрыл подробности обновления Twitter 2.0. Согласно новой концепции, платформа станет «Приложением для всего».

Миллиардер раскрыл шесть особенностей, которые вскоре появятся в Twitter:

Интерактивная реклама. Например, если пользователь поставит лайк публикации HBO Max, система на основе анализа профиля определит, к какому дому из вселенной сериала «Дом Дракона» он принадлежит;

Например, если пользователь поставит лайк публикации HBO Max, система на основе анализа профиля определит, к какому дому из вселенной сериала «Дом Дракона» он принадлежит; Новые функции для видео ;

; Шифрование личных сообщений. С этим платформе может помочь основатель Signal Мокси Марлинспайк;

С этим платформе может помочь основатель Signal Мокси Марлинспайк; Возможность писать длинные текстовые посты ;

; Перезапуск системы платных подписок Twitter Blue с тремя видами галочек сертификации;

с тремя видами галочек сертификации; Изменения в системе платежей.

Фото: Twitter

Кроме того, после многочисленных увольнений компания начнет наем новых работников. На это намекает первый слайд презентации со словами «We’re recruiting» («Мы набираем [персонал]»).

Гендиректор компании сообщил, что ежедневное количество новых пользователей в Twitter находится на пике: каждый день в середине ноября в соцсети регистрировалось более 2 млн человек. Эта цифра на 66% превышает показатель аналогичной недели 2021 года. Также на 30% выросло год к году время, проведенное пользователям на платформе — 8 млрд активных минут ежедневно.

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