Илон Маск рассказал о новинках Twitter 2.0

Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте серию слайдов, на которых поделился сравнительной статистикой по некоторым показателям, а также раскрыл подробности обновления Twitter 2.0. Согласно новой концепции, платформа станет «Приложением для всего».
Миллиардер раскрыл шесть особенностей, которые вскоре появятся в Twitter:
- Интерактивная реклама. Например, если пользователь поставит лайк публикации HBO Max, система на основе анализа профиля определит, к какому дому из вселенной сериала «Дом Дракона» он принадлежит;
- Новые функции для видео;
- Шифрование личных сообщений. С этим платформе может помочь основатель Signal Мокси Марлинспайк;
- Возможность писать длинные текстовые посты;
- Перезапуск системы платных подписок Twitter Blue с тремя видами галочек сертификации;
- Изменения в системе платежей.
Фото: Twitter
Кроме того, после многочисленных увольнений компания начнет наем новых работников. На это намекает первый слайд презентации со словами «We’re recruiting» («Мы набираем [персонал]»).
Гендиректор компании сообщил, что ежедневное количество новых пользователей в Twitter находится на пике: каждый день в середине ноября в соцсети регистрировалось более 2 млн человек. Эта цифра на 66% превышает показатель аналогичной недели 2021 года. Также на 30% выросло год к году время, проведенное пользователям на платформе — 8 млрд активных минут ежедневно.
Фото: Ascannio / Shutterstock
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