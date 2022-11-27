Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Илон Маск рассказал о новинках Twitter 2.0

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте серию слайдов, на которых поделился сравнительной статистикой по некоторым показателям, а также раскрыл подробности обновления Twitter 2.0. Согласно новой концепции, платформа станет «Приложением для всего».

Илон Маск рассказал о новинках Twitter 2.0

Миллиардер раскрыл шесть особенностей, которые вскоре появятся в Twitter:

  • Интерактивная реклама. Например, если пользователь поставит лайк публикации HBO Max, система на основе анализа профиля определит, к какому дому из вселенной сериала «Дом Дракона» он принадлежит;
  • Новые функции для видео;
  • Шифрование личных сообщений. С этим платформе может помочь основатель Signal Мокси Марлинспайк;
  • Возможность писать длинные текстовые посты;
  • Перезапуск системы платных подписок Twitter Blue с тремя видами галочек сертификации;
  • Изменения в системе платежей.

Фичи Twitter 2.0

Фото: Twitter

Кроме того, после многочисленных увольнений компания начнет наем новых работников. На это намекает первый слайд презентации со словами «We’re recruiting» («Мы набираем [персонал]»).

Гендиректор компании сообщил, что ежедневное количество новых пользователей в Twitter находится на пике: каждый день в середине ноября в соцсети регистрировалось более 2 млн человек. Эта цифра на 66% превышает показатель аналогичной недели 2021 года. Также на 30% выросло год к году время, проведенное пользователям на платформе — 8 млрд активных минут ежедневно.

Фото: Ascannio / Shutterstock

Обучись востребованной и перспективной профессии, выбрав онлайн-курс в каталоге курсов интернет-маркетинга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 FT: уход крупных рекламодателей из Twitter спровоцировали действия Маска
  2. 2 Смена главы Intel в России, 1 млрд пользователей Twitter, новые туристические направления: главное 27 ноября
  3. 3 Маск выпустит «альтернативный телефон» в случае удаления Twitter из App Store
  4. 4 Кризис мировой экономики, смартфон от Маска, биотопливо из оливок: главное для бизнеса 26 ноября
  5. 5 Mastodon: как перенести друзей из Twitter и других соцсетей
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

27 ноября 2022

5G SmartTech 2022

27 ноября 2022

RuCode 6.0

28 ноября 2022

Студенческий агротех-акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ