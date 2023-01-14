Twitter возместит рекламодателям до $250 тыс. затрат при бюджете свыше $500 тыс. в январе-феврале

В попытке вернуть бренды на платформу руководство Twitter предлагает рекламодателям новый стимул, обещая возместить до $250 тыс. рекламных бюджетов при условии затрат на продвижение свыше 500 тыс. к 28 февраля.

Об этом со ссылкой на внутренние электронные письма компании сообщает The Wall Street Journal.

Время матчей Национальной футбольной лиги США традиционно считается самым прибыльным для рекламного рынка, а финал — пиком маркетинговой активности брендов.

Предполагается, что средства рекламодателей будут использованы для покупки продвигаемых твитов во время Супербоула. В этом году финал намечен на 12 февраля.

Издание утверждает, что готовность Twitter предоставлять условно бесплатные рекламные места именно в январе-феврале — стремление привлечь хоть какие-то бюджеты в самый горячий период.

В 2021 году реклама в рамках Супербоула принесла компании около $5 млрд и составила почти 90% рекламного дохода платформы.

В ситуации, когда порядка трех четвертей крупнейших рекламодателей Twitter приостановили свою маркетинговую активность в соцсети, предоставление бесплатных опций — шанс вернуть ведущие бренды на платформу.

Фото на обложке: Unsplash