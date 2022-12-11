Подписка Twitter Blue возвращается 12 декабря: пользователи на iOS заплатят на $3 больше

Twitter сообщил, что с понедельника, 12 декабря, возобновится подписка Twitter Blue, которая будет стоить $8 в месяц для тех, кто пользуется приложением через веб-версию, а для владельцев гаджетов на iOS цена будет на $3 выше.

«Мы перезапускаем @TwitterBlue в понедельник – подпишитесь в интернете за $8 в месяц или на iOS за $11 в месяц, чтобы получить доступ к функциям только для подписчиков, включая синюю галочку», — говорится в сообщении компании.

Последняя версия Twitter Blue, которая предоставляла пользователям доступ к расширенному функционалу подтвержденного аккаунта (со знаменитой синей галочкой), была первоначально запущена в ноябре, вскоре после поглощения Илона Маска.

Затем подписка была приостановлена: с одной стороны, из-за появления большого числа поддельных «проверенных» аккаунтов, с другой стороны, из-за стремления обойти 30%-ную плату, которую Apple App Store взимает с большей части своих продаж (Маск тогда заявлял, что такая комиссия «буквально в 10 раз выше, чем должна быть»).

После разрешения всех недоразумений с Apple действие подписки снова возобновляется.

В Twitter сообщили, что с новой версией Twitter Blue станет можно редактировать твиты, загружать видео 1080p, корректировать свой ник, отображающийся в ленте, и фотографию профиля.

Система цветовых отметок будет включать синий маркер для платных пользователей, золотой для предприятий и серый для «правительственных и многосторонних аккаунтов».

Компания не уточнила, что произойдет с существующими аккаунтами с синими галочками, которые не вписываются в эти категории. Но даже те, кто соответствует категориям, на время потеряют заветную галочку, пока аккаунт будут перепроверять.

Илон Маск также намекнул (в ответе на твит пользователя), что Twitter в ближайшее время действительно планирует увеличить максимальное число разрешенных символов в одном посте с 280 до 4 тыс. знаков.

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