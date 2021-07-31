Twitter заплатит $3500 обнаружившим проблемы с алгоритмом изображений

Twitter запускает программу Bug Bounty, чтобы обнаружить проблемы с алгоритмом обрезки изображений. Компания заплатит до 3500 долларов тем, кто поможет найти ошибки.

Вместо выплат исследователям для поиска проблем безопасности, Twitter решила обратиться к тем, кто найдет еще не обнаруженные ошибки в алгоритме обрезки изображений, пишет Engadget.

Социальная сеть начала использовать алгоритм в 2018 году, пытаясь представить наиболее интересные части изображений в превью. Некоторые пользователи критиковали автоматическую обрезку изображений. Среди прочего они отмечали, что алгоритм, как правило, на фотографиях ориентируется на людей с более светлой кожей.

В апреле компания заявила, что займется изучением потенциального «непреднамеренного вреда», создаваемого ее алгоритмами, начиная с алгоритма обрезки изображений.

В мае компания поделились своим подходом к выявлению ошибок в алгоритме и сделала код доступным для других. «Мы хотим продвинуть эту работу еще дальше, приглашая и мотивируя сообщество помочь определить потенциальный вред этого алгоритма, выходящий за рамки того, что мы сами идентифицировали», — говорится в блоге Twitter.

«Мы считаем, что люди должны быть вознаграждены за выявление этих проблем, мы не можем решить эти проблемы в одиночку», — написал в твиттере директор отдела этики, прозрачности и подотчетности машинного обучения Twitter Румман Чоудхури.

Компания планирует объявить победителей, которые получат до 3500 долларов, 8 августа на воркшопе сообщества хакеров и специалистов по обработке данных DEF CON AI Village.

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