Twitter опубликовал на GitHub часть своего исходного кода

Twitter опубликовал на GitHub два репозитория с частями своего исходного кода. Один из них содержит код рекомендательной системы, которую Twitter использует при формировании ленты рекомендаций.
Репозитории с исходным кодом социальной сети выложены в открытый доступ на веб-сервисе GitHub. Один из репозиториев содержит исходный код, которым Twitter пользуется при формировании персональной рекомендательной ленты.
В Twitter отметили, что опубликованные данные не содержат сведения об обучении алгоритмов и код, который активирует рекомендации соцсети при показе рекламы.
Компания продолжит публиковать данные, которые не грозят безопасности пользователей социальной сети, подчеркнули в Twitter.
В январе глава Twitter Илон Маск сообщил, что компания опубликует часть исходного кода социальной сети в рамках принципов открытости.
Фото на обложке: DANIEL CONSTANTE /
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