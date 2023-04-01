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Twitter опубликовал на GitHub часть своего исходного кода

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Twitter опубликовал на GitHub два репозитория с частями своего исходного кода. Один из них содержит код рекомендательной системы, которую Twitter использует при формировании ленты рекомендаций.

Twitter опубликовал на GitHub часть своего исходного кода

Репозитории с исходным кодом социальной сети выложены в открытый доступ на веб-сервисе GitHub. Один из репозиториев содержит исходный код, которым Twitter пользуется при формировании персональной рекомендательной ленты.

В Twitter отметили, что опубликованные данные не содержат сведения об обучении алгоритмов и код, который активирует рекомендации соцсети при показе рекламы.

Компания продолжит публиковать данные, которые не грозят безопасности пользователей социальной сети, подчеркнули в Twitter.

В январе глава Twitter Илон Маск сообщил, что компания опубликует часть исходного кода социальной сети в рамках принципов открытости.

Фото на обложке: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

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