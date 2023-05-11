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В Twitter появятся зашифрованные личные сообщения

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Twitter разъяснил, как будет работать шифрование личных сообщений, которое ранее анонсировал владелец соцсети Илон Маск. Функция будет доступна только подписчикам Twitter Blue, проверенным организациям и их работникам (со стоимостью подписки $1 тыс. и $50 соответственно).

В Twitter появятся зашифрованные личные сообщения

Пользователи, которым будет доступна новая опция, увидят значок в виде замка рядом с аватаром человека, с которым идет диалог. В Twitter пояснили, что в зашифрованных беседах можно отправлять только текстовые сообщения и ссылки. При этом зашифрованные сообщения будут отделены от незашифрованных.

На начальном этапе воспользоваться опцией можно будет только в личных диалогах, но соцсеть обещает распространить этот функционал и на групповые чаты.

«Мы используем комбинацию надежных криптографических схем для шифрования каждого отдельного сообщения, ссылки и реакции разговора до отправки с устройства. Они остаются зашифрованными во время хранения в Twitter. Когда сообщения достигают получателя, они расшифровываются», — говорится в сообщении компании.

При этом в соцсети предупреждают, что у таких сообщений нет защиты от атак посредников. В будущем компания собирается задействовать механизмы, которые снизят шансы атак посредников, а также предупредят пользователей об их наличии.

Ранее Илон Маск объявил о запуске монетизации пользовательского контента в Twitter. В течение года авторы смогут получать деньги от подписчиков. Однако придется заплатить 30% комиссии iOS и Android.

Фото на обложке: Emre Akkoyun / Shutterstock

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