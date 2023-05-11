В Twitter появятся зашифрованные личные сообщения

Twitter разъяснил , как будет работать шифрование личных сообщений, которое ранее анонсировал владелец соцсети Илон Маск. Функция будет доступна только подписчикам Twitter Blue, проверенным организациям и их работникам (со стоимостью подписки $1 тыс. и $50 соответственно).

Пользователи, которым будет доступна новая опция, увидят значок в виде замка рядом с аватаром человека, с которым идет диалог. В Twitter пояснили, что в зашифрованных беседах можно отправлять только текстовые сообщения и ссылки. При этом зашифрованные сообщения будут отделены от незашифрованных.

На начальном этапе воспользоваться опцией можно будет только в личных диалогах, но соцсеть обещает распространить этот функционал и на групповые чаты.

«Мы используем комбинацию надежных криптографических схем для шифрования каждого отдельного сообщения, ссылки и реакции разговора до отправки с устройства. Они остаются зашифрованными во время хранения в Twitter. Когда сообщения достигают получателя, они расшифровываются», — говорится в сообщении компании.

При этом в соцсети предупреждают, что у таких сообщений нет защиты от атак посредников. В будущем компания собирается задействовать механизмы, которые снизят шансы атак посредников, а также предупредят пользователей об их наличии.

Ранее Илон Маск объявил о запуске монетизации пользовательского контента в Twitter. В течение года авторы смогут получать деньги от подписчиков. Однако придется заплатить 30% комиссии iOS и Android.

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