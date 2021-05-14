Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Twitter готова удалять противоправный контент — Роскомнадзор

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Соцсеть Twitter заявила о готовности удалять и блокировать противоправный контент в приоритетном порядке, сообщили в Роскомнадзоре. 15 мая ведомство должно принять решение относительно мер в отношении Twitter на территории России.

Twitter готова удалять противоправный контент — Роскомнадзор

По инициативе Twitter Inc. 13 мая состоялась встреча представителей компании с руководством Роскомнадзора, сообщается на сайте ведомства.

На встрече администрация Twitter проинформировала о выполнении социальной сетью требований по удалению запрещенного в России контента, заявили в Роскомнадзоре.

После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы).

Также ведомство напомнило, что по истечении 15 мая будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер в отношении Twitter. Именно к этому дню соцсеть должна удалить весь противоправный контент.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России разрабатывают технологию, которая покажет изменение черт лица после инъекций ботокса
  2. 2 Российский бюджет пополнят за счет выпивающих и курящих
  3. 3 Сбер посчитал, что зарплаты россиян выросли, а тревога по поводу экономического роста снизилась
  4. 4 В США начали расследование против криптобиржи Binance
  5. 5 «Мегафон» возглавит бывший директор «Магнита» и «Азбуки вкуса»
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

14 мая 2021

Demo Day трека EngineeringTech «Московского акселератора»

15 мая 2021

Конкурс грантов СКОЛКОВО MBA

15 мая 2021

ОМК Tech акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ