Twitter готова удалять противоправный контент — Роскомнадзор

Соцсеть Twitter заявила о готовности удалять и блокировать противоправный контент в приоритетном порядке, сообщили в Роскомнадзоре. 15 мая ведомство должно принять решение относительно мер в отношении Twitter на территории России.

По инициативе Twitter Inc. 13 мая состоялась встреча представителей компании с руководством Роскомнадзора, сообщается на сайте ведомства.

На встрече администрация Twitter проинформировала о выполнении социальной сетью требований по удалению запрещенного в России контента, заявили в Роскомнадзоре.

После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы).

Также ведомство напомнило, что по истечении 15 мая будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер в отношении Twitter. Именно к этому дню соцсеть должна удалить весь противоправный контент.

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