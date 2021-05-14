Twitter готова удалять противоправный контент — Роскомнадзор

Соцсеть Twitter заявила о готовности удалять и блокировать противоправный контент в приоритетном порядке, сообщили в Роскомнадзоре. 15 мая ведомство должно принять решение относительно мер в отношении Twitter на территории России.
По инициативе Twitter Inc. 13 мая состоялась встреча представителей компании с руководством Роскомнадзора, сообщается на сайте ведомства.
На встрече администрация Twitter проинформировала о выполнении социальной сетью требований по удалению запрещенного в России контента, заявили в Роскомнадзоре.
После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы).
Также ведомство напомнило, что по истечении 15 мая будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер в отношении Twitter. Именно к этому дню соцсеть должна удалить весь противоправный контент.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: XanderSt /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В России разрабатывают технологию, которая покажет изменение черт лица после инъекций ботокса
- 2 Российский бюджет пополнят за счет выпивающих и курящих
- 3 Сбер посчитал, что зарплаты россиян выросли, а тревога по поводу экономического роста снизилась
- 4 В США начали расследование против криптобиржи Binance
- 5 «Мегафон» возглавит бывший директор «Магнита» и «Азбуки вкуса»