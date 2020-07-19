Twitter объяснил механизм взлома аккаунтов Маска, Гейтса и других

Злоумышленники смогли получить доступ к внутренним инструментам, которыми пользуются сотрудники Twitter. Это открыло им доступ к 45 учетным записям. Об этом сообщается в блоге Twitter, где компания опубликовала предварительные результаты расследования массового взлома аккаунтов в ночь на 16 июля.

В Twitter полагают, что хакеры применили методы социальной инженерии — то есть осознанно убедили сотрудников компании раскрыть конфиденциальную информацию.

Всего хакеры пытались украсть 130 аккаунтов. В Twitter не исключают, что помимо отправки сообщений от имени украденных аккаунтов злоумышленники пытались продать используемые ими адреса.

Расследование, связанное с массовым взломом верифицированных аккаунтов в Twitter, опубликовало также The New York Times.

По данным издания, взломавший аккаунты хакер получил доступ к внутренним инструментам через чат компании в Slack. Информация из него помогла ему получить доступ к серверам компании.

Источники издания, которые занимаются расследованием взлома, согласны с этой теорией. Представитель Twitter не прокомментировал эти данные для NYT.

В ночь с 15 на 16 июля злоумышленники начали рассылать мошеннические твиты от имени известных бизнесменов, политиков и знаменитостей. Сообщения содержали адреса биткоин-кошельков и предложения удвоить все входящие платежи.

В числе взломанных — аккаунты главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoftт Билла Гейтса, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Джозефа Байдена, рэпера Канье Уэста и других знаменитостей.

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