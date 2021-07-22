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В Twitter появилась кнопка дизлайка в ответах пользователей

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Социальная сеть Twitter начала тестировать функцию «‎лайков» и «‎дизлайков» в ответах пользователей. Соответствующие кнопки расположились рядом с со значком для репоста.

В Twitter появилась кнопка дизлайка в ответах пользователей

Тестирвание проводится для того, чтобы понять, какие типы ответов пользователи «считают актуальными в беседе», и показывать больше схожих.

«Лайки» видны всем пользователям, а количество «дизлайков» доступно только тем, кто их оставил. На время тестирования голосование не меняет порядок ответов.

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Фото: Dragana Gordic / Shutterstock

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