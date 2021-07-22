В Twitter появилась кнопка дизлайка в ответах пользователей

Карина Пардаева
Социальная сеть Twitter начала тестировать функцию «лайков» и «дизлайков» в ответах пользователей. Соответствующие кнопки расположились рядом с со значком для репоста.
В Twitter появилась кнопка дизлайка в ответах пользователейКарина Пардаева
Тестирвание проводится для того, чтобы понять, какие типы ответов пользователи «считают актуальными в беседе», и показывать больше схожих.
«Лайки» видны всем пользователям, а количество «дизлайков» доступно только тем, кто их оставил. На время тестирования голосование не меняет порядок ответов.
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Фото: Dragana Gordic / Shutterstock
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