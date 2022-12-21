Уволенные Илоном Маском сотрудники Twitter подали в суд на компанию. С исками обратились около ста человек – претензии касаются дискриминации по половому признаку, несоблюдения законных норм при увольнении и предвзятости при выборе тех, кого уволить.

Примерно 100 уже бывших сотрудников Twitter обратились в суд с исками о многочисленных нарушениях в компании, пишет Reuters. Уточняется, что все нарушения, описанные в исках, были совершены после того, как Илон Маск купил Twitter и стал ее генеральным директором.

Уволенные сотрудники Twitter обвиняют компанию в невыплате положенных пособий, нарушениях законных норм при увольнении, дискриминации по половому признаку, а также предвзятости при выборе тех, с кем попрощаться – компания намеренно сократила сотрудников, находящихся на больничном и чаще увольняла женщин, чем мужчин, отмечает издание.

Всех истцов в суде будет представлять один юрист. Адвокат по трудовым спорам Шеннон Лисс-Риордан известна известна работой с коллективными исками против Uber, Starbucks, FedEx.

В ноябре Twitter уволила 3,7 тысяч сотрудников ради сокращения расходов. The Washington Post писала, что Илон Маск намерен уволить 75% штата компании, или 7,5 тысяч человек.

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