Уволенные Илоном Маском сотрудники Twitter подали в суд на компанию. С исками обратились около ста человек – претензии касаются дискриминации по половому признаку, несоблюдения законных норм при увольнении и предвзятости при выборе тех, кого уволить.
Примерно 100 уже бывших сотрудников Twitter обратились в суд с исками о многочисленных нарушениях в компании, пишет Reuters. Уточняется, что все нарушения, описанные в исках, были совершены после того, как Илон Маск купил Twitter и стал ее генеральным директором.
Уволенные сотрудники Twitter обвиняют компанию в невыплате положенных пособий, нарушениях законных норм при увольнении, дискриминации по половому признаку, а также предвзятости при выборе тех, с кем попрощаться – компания намеренно сократила сотрудников, находящихся на больничном и чаще увольняла женщин, чем мужчин, отмечает издание.
Всех истцов в суде будет представлять один юрист. Адвокат по трудовым спорам Шеннон Лисс-Риордан известна известна работой с коллективными исками против Uber, Starbucks, FedEx.
В ноябре Twitter уволила 3,7 тысяч сотрудников ради сокращения расходов. The Washington Post писала, что Илон Маск намерен уволить 75% штата компании, или 7,5 тысяч человек.
Фото на обложке: Michael Vi /
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