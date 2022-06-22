Twitter расширится до больших текстов с новой функцией Notes

Twitter начал тестировать с рядом пользователей нофую функцию — Notes. Она позволит писать длинные тексты в самом микроблоге без сторонних сервисов.

Пользователи смогут делиться более развернутыми сообщениями, которые можно будет твитить, ретвитить, лайкать и добавлять в закладки. Длинные заметки, как и твиты, будут иметь собственные ссылки, пишет TechCrunch.

Функция Notes будет доступна в профиле пользователей. Ее разместят справа от «Твиты и ответы» и перед «Медиа», отметили исследователи приложения.

Twitter Notes может стать конкурентом платформ для ведения блогов WordPress или Medium — последнюю придумал соучредитель соцсети Эван Уильямс. Новая функция Twitter может быть полезной для людей, которые нечасто публикую статьи и не хотят создавать для этого отдельный блог и сайт.

Пользователи могут несерьезно отнестись к новой функции из-за частых экспериментов самой соцсети. Twitter отказался от комментариев, обещав, что очень скоро поделиться всеми подробностями.

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