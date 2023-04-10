Twitter открыл доступ к аккаунтам российских госведомств — соцсеть предложили разблокировать

В Госдуме предложили снять блокировку с Twitter, которая действует уже больше года. Поводом стало восстановление доступа к аккаунтам российских государственных ведомств – после начала спецоперации их исключили из поисковой выдачи, но новый владелец социальной сети решил это исправить.

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил обсудить вопрос о снятии блокировки с социальной сети Twitter. Об этом он написал в своем канале в мессенджере Telegram.

Горелкин считает, что если теперь Twitter «нацелена на нейтралитет», то нужно «возобновлять с ней диалог» в соответствии с законом.

«А для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России», – добавил депутат.

Twitter снова начал выдавать в поиске аккаунты российских государственных ведомств, в том числе Кремля, МИД РФ, Минобороны РФ.

После начала спецоперации на Украине эти аккаунты были исключены из поисковой выдачи Twitter, но новый владелец социальной сети Илон Маск решил это исправить. Кроме того, специальной меткой стали помечаться каналы прогосударственных каналов зарубежных СМИ, например, британского телеканала BBC.

Доступ к социальной сети Twitter заблокирован в России с 24 февраля 2022 года. Роскомнадзор, который осуществляет ограничение доступа к интернет-ресурсам, ранее отмечал, что оснований для разблокировки соцсети пока нет.

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