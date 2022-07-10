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Рианна обогнала Маска в рейтинге самых читаемых в Twitter миллиардеров

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Forbes собрал рейтинг из 10 миллиардеров с самой большой аудиторией в Twitter, указав как число подписчиков, так и состояние лидеров мнений (размер активов указан на 24 июня 2022 года).

Рианна обогнала Маска в рейтинге самых читаемых в Twitter миллиардеров

Первая десятка самых читаемых богачей выглядит так:

  1. Рианна — 106,8 млн подписчиков. Состояние: $1,4 млрд
  2. Илон Маск — 99,5 млн подписчиков. Состояние: $234,5 млрд
  3. Ким Кардашьян — 72,7 млн подписчиков. Состояние: $1,8 млрд
  4. Билл Гейтс — 59,6 млн подписчиков. Состояние: $124,9 млрд
  5. Леброн Джеймс — 51,6 млн подписчиков. Состояние: $1 млрд
  6. Опра Уинфри — 43,2 млн подписчиков. Состояние: $2,5 млрд
  7. Канье Уэст — 30,8 млн подписчиков. Состояние: $2 млрд
  8. Тим Кук — 13,5 млн подписчиков. Состояние: $2 млрд
  9. Ричард Брэнсон — 12,6 млн подписчиков. Состояние: $3,9 млрд
  10. Марк Кьюбан — 8,7 млн подписчиков. Состояние: $4,7 млрд

Как видим, бизнесменов, не имеющих отношения к медиа- и шоу-индустрии или спорту, в этом списке ровно половина (это не так много, как можно было ожидать).

В рейтинге бок о бок с сооснователем Microsoft, гендиректором Apple, главой Virgin Group и владельцем «Даллас Маверикс», Landmark Theatres и именной аптеки Mark Cuban Cost Plus Drug Company не оказалось, например, Джеффа Безоса или Уоррена Баффета.

Это связано с тем, что они далеко не так активны в Twitter, как Маск, обещавший даже купить соцсеть, но давший задний ход в последний момент. Сооснователи Alphabet Ларри Пейдж и Сергей Брин, например, вообще не ведут аккаунты в Twitter.

Ларри Эллисон, сооснователь и председатель IT-компании Oracle, написал в Twitter лишь одно сообщение (в 2012 году похвастался, что у Oracle много корпоративных приложений), что принесло ему 116 тыс. подписчиков.

У Безоса, который изредка все-таки делает посты, 4,7 млн подписчиков (5% от аудитории Маска), у Баффета — 1,7 млн.

Аналитики издания также подметили, что после сообщений о покупке Twitter число подписчиков Маска возросло на 17 млн, но даже без этих читателей он все равно обгонял Кардашьян и Гейтса.

Фото на обложке: Charisse Kenion / Unsplash

 

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