Рианна обогнала Маска в рейтинге самых читаемых в Twitter миллиардеров

Forbes собрал рейтинг из 10 миллиардеров с самой большой аудиторией в Twitter, указав как число подписчиков, так и состояние лидеров мнений (размер активов указан на 24 июня 2022 года).

Первая десятка самых читаемых богачей выглядит так:

Рианна — 106,8 млн подписчиков. Состояние: $1,4 млрд Илон Маск — 99,5 млн подписчиков. Состояние: $234,5 млрд Ким Кардашьян — 72,7 млн подписчиков. Состояние: $1,8 млрд Билл Гейтс — 59,6 млн подписчиков. Состояние: $124,9 млрд Леброн Джеймс — 51,6 млн подписчиков. Состояние: $1 млрд Опра Уинфри — 43,2 млн подписчиков. Состояние: $2,5 млрд Канье Уэст — 30,8 млн подписчиков. Состояние: $2 млрд Тим Кук — 13,5 млн подписчиков. Состояние: $2 млрд Ричард Брэнсон — 12,6 млн подписчиков. Состояние: $3,9 млрд Марк Кьюбан — 8,7 млн подписчиков. Состояние: $4,7 млрд

Как видим, бизнесменов, не имеющих отношения к медиа- и шоу-индустрии или спорту, в этом списке ровно половина (это не так много, как можно было ожидать).

В рейтинге бок о бок с сооснователем Microsoft, гендиректором Apple, главой Virgin Group и владельцем «Даллас Маверикс», Landmark Theatres и именной аптеки Mark Cuban Cost Plus Drug Company не оказалось, например, Джеффа Безоса или Уоррена Баффета.

Это связано с тем, что они далеко не так активны в Twitter, как Маск, обещавший даже купить соцсеть, но давший задний ход в последний момент. Сооснователи Alphabet Ларри Пейдж и Сергей Брин, например, вообще не ведут аккаунты в Twitter.

Ларри Эллисон, сооснователь и председатель IT-компании Oracle, написал в Twitter лишь одно сообщение (в 2012 году похвастался, что у Oracle много корпоративных приложений), что принесло ему 116 тыс. подписчиков.

У Безоса, который изредка все-таки делает посты, 4,7 млн подписчиков (5% от аудитории Маска), у Баффета — 1,7 млн.

Аналитики издания также подметили, что после сообщений о покупке Twitter число подписчиков Маска возросло на 17 млн, но даже без этих читателей он все равно обгонял Кардашьян и Гейтса.

Фото на обложке: Charisse Kenion / Unsplash