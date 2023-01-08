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Bloomberg: Twitter продолжает сокращать модераторов контента

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Лариса Ступина
Лариса Ступина

Редактор лонгридов RB.RU

Лариса Ступина

6 января Илон Маск провел третий раунд увольнений в компании. Они затронули сотрудников, которые модерировали контент в дублинском и сингапурском офисах компании, сообщает Bloomberg

Bloomberg: Twitter продолжает сокращать модераторов контента

Сокращенные сотрудники занимались в том числе борьбой с выражением ненависти и домогательств. 

В числе лишившихся работы — руководитель отдела целостности сайта Twitter в Азиатско-Тихоокеанском регионе Нур Ажар Бин Айоб и старший директор Twitter по политике доходов Аналуиза Домингес, сообщает агентство.

Элла Ирвин, руководитель отдела доверия и безопасности Twitter, подтвердила Bloomberg сокращение нескольких членов ее команды. Она отметила, что компания объединит разные команды под руководством одного лидера вместо нескольких. Также Эллен сказала, что в компании сократили неактуальные позиции. При этом она отметила, что Twitter расширил штат в отделе обращений и жалоб.

7 января 2023 года некоторые бывшие сотрудники Twitter, которые покинули компанию в прошлые раунды сокращений, получили на руки соглашения о выходных пособиях. Об этом сообщило издание Fortune со ссылкой на собственные источники. Также собеседники издания утверждают, что фактические суммы выплат оказались значительно меньше, чем ожидали сотрудники.

После того, как Илон Маск купил Twitter, из компании ушли или были сокращены около 5000 человек из 7500.

Фото на обложке: Sattalat Phukkum // Shutterstock

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