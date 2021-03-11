Twitter начал тестировать функцию чаевых в голосовых чатах

Представитель соцсети подтвердил The Information, что компания разрабатывает эту функцию и в ближайшем времени расскажет о ней больше.Тестирование аналога Clubhouse на iOS Twitter начала в середине февраля, на Android — в начале марта.

Участники соцсети могут присоединяться к уже существующим комнатам, но пока не смогут создавать собственные — эта функция должна появиться позже. Spaces работает на базе сервиса Periscope, о закрытии которого соцсеть объявила в декабре прошлого года. Открыть доступ к нововведению для всех пользователей Twitter планирует в следующем месяце, уточняет издание.

Кроме того, в конце февраля Twitter в разговоре с инвесторами анонсировал новую опцию, в рамках которой подписчики смогут каждый месяц платить за доступ к эксклюзивному контенту пользователей. Ежемесячный платеж составит $4,99 (около 370 рублей).