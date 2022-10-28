Twitter после сделки с Илоном Маском станет частной компанией и распустит совет директоров

Twitter перестанет быть публичной компанией, распустит совет директоров и проведет делистинг своих акций на Нью-Йоркской бирже. С публичных торгов ценные бумаги Twitter уйдут 8 ноября.
Twitter проведет делистинг свой акций с биржи Nasdaq, говорится в документе, поданном компанией в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Это значит, что Twitter перестанет быть публичной компанией, какой является с 2013 года. Акции платформы микроблогов перестанут торговаться на бирже с 8 ноября.
Совет директоров Twitter будет распущен. Новый совет будет представлять Илон Маск, его коллеги и инвесторы компании.
Опрошенные The New York Times эксперты полагают, что после перехода Twitter в статус частной компании она получит преимущества – ей не придется отчитываться перед акционерами, внимание со стороны государства и контролирующих органов будет минимальным.
Илон Маск стал главой Twitter 28 октября после покупки компании за $44 млрд. Предыдущий гендиректор компании Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру Twitter.
Фото на обложке: Michael Vi /
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