Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Twitter после сделки с Илоном Маском станет частной компанией и распустит совет директоров

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Twitter перестанет быть публичной компанией, распустит совет директоров и проведет делистинг своих акций на Нью-Йоркской бирже. С публичных торгов ценные бумаги Twitter уйдут 8 ноября.

Twitter после сделки с Илоном Маском станет частной компанией и распустит совет директоров

Twitter проведет делистинг свой акций с биржи Nasdaq, говорится в документе, поданном компанией в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Это значит, что Twitter перестанет быть публичной компанией, какой является с 2013 года. Акции платформы микроблогов перестанут торговаться на бирже с 8 ноября.

Совет директоров Twitter будет распущен. Новый совет будет представлять Илон Маск, его коллеги и инвесторы компании.

Опрошенные The New York Times эксперты полагают, что после перехода Twitter в статус частной компании она получит преимущества – ей не придется отчитываться перед акционерами, внимание со стороны государства и контролирующих органов будет минимальным.

Илон Маск стал главой Twitter 28 октября после покупки компании за $44 млрд. Предыдущий гендиректор компании Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру Twitter.

Фото на обложке: Michael Vi / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
  2. 2 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  3. 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  4. 4 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
  5. 5 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

28 октября 2022

Национальная технологическая олимпиада

30 октября 2022

Global Shift

30 октября 2022

«Технолидеры Москвы»

Все ВОЗМОЖНОСТИ