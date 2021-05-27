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Twitter оштрафован на 19 млн рублей

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Глава новостного отдела RB

Анна Тимофеева

Суд в Москве вынес решение об очередном взыскании с Twitter по итогам рассмотрения нескольких протоколов. Соцсеть оштрафована в общей сложности 19 миллионов рублей — за отказ удалить публикации о несанкционированных митингах.

Twitter оштрафован на 19 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы признал Twitter виновным в совершении административных правонарушений — отказе удалить публикации о несанкционированных митингах. Инсанция рассмотрела пять протоколов, назначив по каждому штраф.

Таким образом, в общей сложности Twitter за день оштрафован на 19 миллионов рублей.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

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Фото: bloomua/Depositphotos

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