Twitter оштрафован на 19 млн рублей

Суд в Москве вынес решение об очередном взыскании с Twitter по итогам рассмотрения нескольких протоколов. Соцсеть оштрафована в общей сложности 19 миллионов рублей — за отказ удалить публикации о несанкционированных митингах.

Мировой суд Таганского района Москвы признал Twitter виновным в совершении административных правонарушений — отказе удалить публикации о несанкционированных митингах. Инсанция рассмотрела пять протоколов, назначив по каждому штраф.

Таким образом, в общей сложности Twitter за день оштрафован на 19 миллионов рублей.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

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Фото: bloomua/Depositphotos