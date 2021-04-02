Twitter оштрафовали в России на 5.5 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на общую сумму 5.5 млн рублей. Сообщается, что соцсеть не удалила противоправный контент.
Twitter был оштрафован по результату заседания мирового суда, сообщает телеканал «360°».
Ранее к мировому судье участка №422 поступили три протокола в отношении Twitter, составленных по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации). Заседание суда было назначено на 2 апреля, компании грозил штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. По первому протоколу компания была оштрафована на 3.2 млн рублей, по второму — на 3.3 млн рублей.
С 10 марта Twitter работает в России с искусственным замедлением трафика. Как заявлял Роскомнадзор, это было сделано в связи с отсутствием реакции соцсети на размещение противоправного контента — призывов несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях протеста. Аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес Facebook и Google.
Также Роскомнадзор допускал полную блокировку Twitter на территории России, если компания не выполнит требования регулятора.
Фото: cpenler / Depositphotos
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