Twitter оштрафовали в России на 5.5 млн рублей

Twitter был оштрафован по результату заседания мирового суда, сообщает телеканал «360°».

Ранее к мировому судье участка №422 поступили три протокола в отношении Twitter, составленных по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации). Заседание суда было назначено на 2 апреля, компании грозил штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. По первому протоколу компания была оштрафована на 3.2 млн рублей, по второму — на 3.3 млн рублей.

С 10 марта Twitter работает в России с искусственным замедлением трафика. Как заявлял Роскомнадзор, это было сделано в связи с отсутствием реакции соцсети на размещение противоправного контента — призывов несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях протеста. Аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес Facebook и Google.

Также Роскомнадзор допускал полную блокировку Twitter на территории России, если компания не выполнит требования регулятора.

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