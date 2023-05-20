Аналог Twitter от Meta* может быть представлен уже в следующем месяце

Корпорация Meta* работает над новой текстовой соцсетью под временным называнием P92 (Project 92) или более звучным Barcelona. И, если верить информации некоторых экспертов по социальным сетям, уже в следующем месяце компания будет готова представить действующий аналог Twitter.

Агентство Bloomberg сообщает, что относительно прототипа текстовой соцсети от Meta* появилась новая информация: источники утверждают, что корпорация намерена запустить проект в конце июня 2023 года. Об этом, в частности, рассказала эксперт по SMM в Калифорнийском университете и автор информационного бюллетеня ICYMI Лия Хаберман.

Это будет платформа, базирующаяся на Instagram*, но при этом независимая и децентрализованная. Тем не менее, частичная интеграция с Instagram* предусмотрена.

Известно, например, что личные данные можно будет импортировать из инста-аккаунта. Синхронизация также позволит авторизоваться через профиль в Instagram* и перенести оттуда контакты. В этом случае все подписчики в старой соцсети получат уведомление о том, что пора бы подписаться на своих друзей на новой платформе.

Из других особенностей платформы — ограничения объема текстового сообщения (максимум 500 символаов), возможность прикреплять видео продолжительностью до пяти минут и слоган «Instagram* для ваших мыслей» (по данным Gizmochina).

В остальном все привычно: лента с постами подписчиков и с продвигаемым контентом (алгоритм рекомендаций — как в Instagram*), ссылки, фотографии, лайки, комментарии, репосты.

Кроме того, Project 92 уделяет большое внимание безопасности аккаунта. У пользователей будет возможность управлять упоминаниями, блокировать спам и использовать двухфакторную аутентификацию. Также при синхронизации аккаунтов сохранятся все блокировки и скрытые слова.

Текстовая платформа Meta* будет синхронизироваться с похожим приложением Mastodon на протоколе ActivityPub, а к продвижению свежего продукта корпорация планирует привлечь известных общественных деятелей, спортсменов, актеров, продюсеров, шоураннеров и комиков.

Как пишет TechCrunch, в своем обращении к желающим начать бета-тестирование (с ограниченным доступом) разработчики отметили, что Mastodon, Bluesky и другие приложения получили фору по времени в гонке за создание аналога Twitter, но у Meta* есть преимущество в доступе к миллиардам пользователей через свое семейство приложений (Instagram, Facebook, WhatsApp и Messenger).

О разработке приложения стало известно еще в марте. Писал об этом и портал MoneyControl, ссылаясь на заявление корпорации:

«Мы изучаем автономную децентрализованную социальную сеть для обмена текстовыми обновлениями. Мы считаем, что есть возможность создать отдельное пространство, где авторы и общественные деятели смогут своевременно делиться новостями о своих интересах».

Информацией о появлении новой соцсети делился в личных твитах и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра. Представители Meta* никак не комментируют новости, но и не отрицают появляющуюся в сети и в СМИ информацию. Неизвестным также остается вопрос монетизации в новой соцсети.

*Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана в РФ экстремистской и запрещена.

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