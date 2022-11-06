В Twitter появится возможность прикреплять длинные тексты к публикациям

Илон Маск решил изменить формат Twitter. Новый CEO компании написал, что в скором времени изменится максимальная длина текста публикации. Сейчас действует ограничение в 280 символов для поста.

«Twitter скоро добавит возможность прикреплять к твитам длинный текст, что положит конец абсурдной практике скриншотов из блокнота», — написал бизнесмен в своем Twitter-аккаунте.

Заявление главы платформы на момент написания новости собрало свыше 424 тысяч лайков.

Маск добавил, что за увеличением лимита количества символов последует введение монетизации для создателей любого вида контента.

Кроме того, по словам бизнесмена, увеличится максимальная длительность видео в Twitter. Как указано в справочном центре соцсети сейчас, размер файла для TweetVideo не должен превышать 512 Мбайт, а длительность — 140 секунд.

«Теперь мы можем сделать 42-минутные фрагменты с разрешением 1080 для [обладателей платной подписки], чтобы вы могли разбивать видео на более длинные фрагменты», — ответил Маск пользователю. Миллиардер уточнил, что ограничение в 42 минуты «должно быть установлено в следующем месяце».

Ограничение в 280 символов для публикации действует в Twitter с 2017 года. В 2006 году при создании микроблога был установлен лимит в 140 знаков.

Фото: Koshiro K / Shutterstock