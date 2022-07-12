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Акции Twitter упали на 11% после отказа Маска от покупки соцсети

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Акции Twitter упали в понедельник на 11% после отказа Илона Маска от сделки по покупке соцсети за $44 млрд. Tesla подешевела примерно на 6,5%, передает телеканал CNBC.

Акции Twitter упали на 11% после отказа Маска от покупки соцсети

Юристы Илона Маска 9 июля уведомили Комиссию по ценным бумагам и биржам США о том, что генеральный директор Tesla и SpaceX собирается расторгнуть сделку по приобретению Twitter, и обвинили социальную медиа-компанию в «существенном нарушении нескольких положений» соглашения о слиянии.

Илон Маск 6 июня пригрозил расторгнуть сделку из-за отказа предоставлять запрашиваемые данные о фейковых аккаунтах. Сразу после его заяления генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон инициировал расследование в отношении Twitter.

Он запросил деталей по 23 пунктам, включая данные о монетезируемых пользователях и фейковых аккаунтах за каждый месяц с 2017 года и до настоящего времени. Кен Пэкстон потребовал также разбить эти данные на категории — фальшивая учетная запись, спам-аккаунт и бот-аккаунт, если таковы имеются у Twitter.

Фото на обложке: Michael Vi / Shutterstock

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