Акции Twitter упали на 11% после отказа Маска от покупки соцсети

Акции Twitter упали в понедельник на 11% после отказа Илона Маска от сделки по покупке соцсети за $44 млрд. Tesla подешевела примерно на 6,5%, передает телеканал CNBC.
Юристы Илона Маска 9 июля уведомили Комиссию по ценным бумагам и биржам США о том, что генеральный директор Tesla и SpaceX собирается расторгнуть сделку по приобретению Twitter, и обвинили социальную медиа-компанию в «существенном нарушении нескольких положений» соглашения о слиянии.
Илон Маск 6 июня пригрозил расторгнуть сделку из-за отказа предоставлять запрашиваемые данные о фейковых аккаунтах. Сразу после его заяления генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон инициировал расследование в отношении Twitter.
Он запросил деталей по 23 пунктам, включая данные о монетезируемых пользователях и фейковых аккаунтах за каждый месяц с 2017 года и до настоящего времени. Кен Пэкстон потребовал также разбить эти данные на категории — фальшивая учетная запись, спам-аккаунт и бот-аккаунт, если таковы имеются у Twitter.
Фото на обложке: Michael Vi /
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