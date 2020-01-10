Twitter позволит пользователям ограничивать число ответов на твит

Twitter в начале этого года протестирует новую функцию, которая позволит пользователям контролировать, кто может отвечать на их твиты. Об этом сообщает Reuters.

Так социальная сеть хочет ограничить проявление агрессии и домогательств.

Twitter анонсировал нововведения в презентации на ежегодной технической конференции CES.

«Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности, когда они в Twitter, предоставив им больше контроля», — заявил представитель соцсети.

Согласно материалам презентации, пользователи смогут выбрать из четырех вариантов ограничений числа комментариев — «Global», «Group», «Panel» и «Statement».

Вариант «Global» позволит оставлять ответы к твиту всем пользователям. Выбор «Group» означает, что отвечать смогут только те, на кого подписан пользователь. Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.

В марте 2019 года стало известно, что Twitter работает над функцией, которая даст пользователям соцсети возможность скрывать нежелательные ответы к своим твитам. В ноябре соцсеть ввела эту функцию.

Фото: groenning / Фотобанк Фотодженика