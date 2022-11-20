Bloomberg: штат сотрудников Twitter продолжит сокращаться

Глава Twitter Илон Маск планирует продолжать увольнения сотрудников, которые не примут ультиматум об увеличении рабочих часов. Из-за отказа от «хардкорной культуры» с компанией попрощались руководители отделов продаж и партнерских программ.
Как сообщает Bloomberg, руководительница отдела маркетинга и продаж Робин Уилер, а также глава отдела партнерских программ Мэгги Саневик отказались от ультиматума, из-за чего обе были уволены.
Издание отмечает, что Уилер ранее в этом месяце уже хотела покинуть Twitter, но ее убедили остаться. По информации The Verge, это сделал сам Маск. Она помогала CEO соцсети общаться с рекламодателями, которые с недоверием относятся к меняющейся политике платформы.
По словам собеседников Bloomberg, к массовому увольнениям из компании, которые начались после перехода на новую корпоративную культуру, наверняка присоединятся сотрудники отделов продаж и партнерских программ.
Очередная волна сокращения штата персонала соцсети началась на этой неделе с письма Илона Маска с ультиматумом: принять «хардкорную культуру» компании и стать частью «Twitter 2.0» или уволиться, получив выходное пособие в размере трех ежемесячных окладов.
Фото: Michael Vi / Shutterstock
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