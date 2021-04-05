«Конструктивный диалог»: в Twitter раскрыли детали переговоров с Роскомнадзором

В Twitter заявили, что провели «продуктивную дискуссию» с Роскомнадзором о том, как совместными усилиями оперативно удалять запрещенную информацию. Ранее сообщалось, что регулятор продлил замедление трафика социальной сети на территории России до 15 мая.

«1 апреля у нас состоялся конструктивный диалог с Роскомнадзором, в ходе которого мы подтвердили политику нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, восхваление или поощрение самоубийств и членовредительства противоречит нашим правилам, а также подтвердили, что не позволяем использовать Twitter для любых незаконных действий или содействия им», — рассказал представитель Twitter порталу Business Insider.

С 10 марта Twitter работает в России с искусственным замедлением трафика. Как заявлял Роскомнадзор, это было сделано в связи с отсутствием реакции соцсети на размещение противоправного контента — призывов несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях протеста. Аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес Facebook и Google.

Также Роскомнадзор допускал полную блокировку Twitter на территории России, если компания не выполнит требования регулятора.

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Фото: PiXXart / Depositphotos