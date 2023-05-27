Twitter вышел из соглашения ЕС по борьбе с дезинформацией

Twitter вышел из добровольного соглашения Европейского союза по борьбе с онлайн-дезинформацией, о чем сообщил еврокомиссар Тьерри Бретон, подчеркнув, что «обязательства» по предоставлению достоверной информации у компании по-прежнему останутся благодаря жестким новым правилам регулирования цифрового пространства ЕС, вступающим в силу в августе.

Из сообщения чиновника следует, что Twitter отказался от «практического кодекса» ЕС, который поддерживают другие крупные платформы — Google, TikTok, Microsoft, Facebook и Instagram (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

В соответствии с этим «кодексом» компании обязуются оценивать свою работу по борьбе с дезинформацией и регулярно публиковать отчеты о проделанной работе, напоминает Associated Press.

Решение отказаться от обязательств по борьбе с ложной информацией, похоже, является последним шагом владельца-миллиардера Илона Маска, который ослабил бразды правления компанией социальных сетей после того, как он купил ее в прошлом году.

Регулятор настроен решительно в отношении такого демарша соцсети: «Вы можете бежать, но вы не можете спрятаться», — написал Бретон.

По новым правилам борьба с дезинформацией станет «юридическим обязательством», а команды контролирующего органа «будут готовы к принуждению».

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