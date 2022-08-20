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Twitter разрабатывает новый ярлык для аккаунтов с подтвержденными телефонами

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Программный инженер из Гонконга обнаружила, что Twitter начал выборочное тестирование ярлыка, подтверждающего аккаунты посредством верификации номера телефона пользователя.

Twitter разрабатывает новый ярлык для аккаунтов с подтвержденными телефонами

Блогер Джейн Манчун Вонг (@wongmjane) «откопала» специальный значок в своем профиле, который указывает на то, что она подтвердила номер телефона – и он реален.

twitter

Публикация скриншота этого открытия в ее Twitter-аккаунте вызвала бурное обсуждение новой фичи в сети. Многие предполагают, что это для борьбы с ботами, а кто-то считает, что для подтверждения бизнес-аккаунтов.

Привязка аккаунта к номеру – один из способов подчеркнуть, что профиль был создан более сложным путем, а следовательно, с этим бы не справился бот.

Предполагается, что привязка к телефону – это дополнительный фильтр для выявления автоматически созданных аккаунтов. Новым ярлычком разработчики смогут намекнуть пользователям, стоит ли сомневаться, что за профилем скрыт реальный человек (и вы общаетесь с ботом), или же нет.

The Verge напоминает, что у подтвержденных синими галочками аккаунтов номера телефонов уже привязаны – это обязательное условие, и пользователи дают соответствующее согласие на обработку данных.

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Каким образом будет (и будет ли) соблюдаться конфиденциальность в случае с новой фичей, пока не очень понятно. И это может быть проблемой, с учетом регулярных новостей об утечках данных из самых разных компаний.

Непосредственно у Twitter последняя утечка была 5 августа. А в мае корпорация выплатила компенсацию $150 млн за аналогичную оплошность.

Тем не менее, очевидно, что соцсеть активно пытается решить вопрос, везде подсвечиваемый Илоном Маском – и ставший камнем преткновения в переговорах о покупке. Это вопрос о количестве бот-аккаунтов в сети.

Миллиардер, кстати, выиграл процесс против Twitter, и суд обязал руководство соцсети передать Маску все данные по спам-аккаунтам.

Ярлык с указанием на верификацию номера телефона может сыграть определенную роль в оценке надежности и реальности учетной записи, но неясно, сможет ли Twitter широко распространить фичу из-за указанных выше проблем.

Фото на обложке: Александр Шатов / Unsplash

Фото в тексте: @wongmjane

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