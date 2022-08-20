Twitter разрабатывает новый ярлык для аккаунтов с подтвержденными телефонами

Блогер Джейн Манчун Вонг (@wongmjane) «откопала» специальный значок в своем профиле, который указывает на то, что она подтвердила номер телефона – и он реален.

Публикация скриншота этого открытия в ее Twitter-аккаунте вызвала бурное обсуждение новой фичи в сети. Многие предполагают, что это для борьбы с ботами, а кто-то считает, что для подтверждения бизнес-аккаунтов.

Привязка аккаунта к номеру – один из способов подчеркнуть, что профиль был создан более сложным путем, а следовательно, с этим бы не справился бот.

Предполагается, что привязка к телефону – это дополнительный фильтр для выявления автоматически созданных аккаунтов. Новым ярлычком разработчики смогут намекнуть пользователям, стоит ли сомневаться, что за профилем скрыт реальный человек (и вы общаетесь с ботом), или же нет.

The Verge напоминает, что у подтвержденных синими галочками аккаунтов номера телефонов уже привязаны – это обязательное условие, и пользователи дают соответствующее согласие на обработку данных.

Каким образом будет (и будет ли) соблюдаться конфиденциальность в случае с новой фичей, пока не очень понятно. И это может быть проблемой, с учетом регулярных новостей об утечках данных из самых разных компаний.

Непосредственно у Twitter последняя утечка была 5 августа. А в мае корпорация выплатила компенсацию $150 млн за аналогичную оплошность.

Тем не менее, очевидно, что соцсеть активно пытается решить вопрос, везде подсвечиваемый Илоном Маском – и ставший камнем преткновения в переговорах о покупке. Это вопрос о количестве бот-аккаунтов в сети.

Миллиардер, кстати, выиграл процесс против Twitter, и суд обязал руководство соцсети передать Маску все данные по спам-аккаунтам.

Ярлык с указанием на верификацию номера телефона может сыграть определенную роль в оценке надежности и реальности учетной записи, но неясно, сможет ли Twitter широко распространить фичу из-за указанных выше проблем.

Фото на обложке: Александр Шатов / Unsplash

Фото в тексте: @wongmjane