После массовых блокировок Twitter пошёл навстречу властям Турции

Социальная сеть Twitter объявила о намерении зарегистрировать юридическое лицо в Турции. Решение связано с принятием властями Турции Закона об Интернете. Документ требует от компаний, количество пользователей который превышает миллион человек, хранить данные на территории страны.

В сообщении Twitter говорится о внимательном ознакомлении с документом. Компания решила создать юридическое лицо, чтобы гарантировать сохранение доступа к соцсети для пользователей. «Принимая это решение, мы руководствовались нашей основной миссией: защищать открытый публичный диалог и обеспечивать доступность наших услуг для людей во всем мире», — написали в Twitter.

Согласно турецкому законодательству, подобные Twitter компании должны реагировать на поступающие от властей запросы об удалении контента в течение 48 часов. Власти могут обратиться к интернет-компаниям с подобным запросом в случаях, если обнаружат нарушение конфиденциальности. В случае отказа выполнить требования компания может столкнуться со штрафом или запретом на рекламу. Ранее Twitter попала в список компаний, которым власти Турции запретили работать с рекламой.

Правительство Турции утверждает, что закон направлен на борьбу с киберпреступлениями и защиту прав турецких пользователей соцсетей.

«Мы по-прежнему остается приверженцами защиты голоса и данных людей в Турции, которые используют Twitter. Мы продолжим прозрачно относиться к обработке запросов от правительства и правоохранительных органов», — говорится в сообщении соцсети. Компания также напомнила о существовании в Twitter специальной службы по правам человека.

В 2020 году Twitter, Facebook, YouTube, Instagram и TikTok были оштрафованы в Турции на $5,1 млн (речь идет о подобном штрафе для каждой компании. — прим.), отмечает The Verge. Власти требовали от компаний назначить в стране местного представителя. После этого Facebook, YouTube и TikTok зарегистрировали в стране юридические лица.

Правозащитные организации полагают, что закон приведет к цензуре и нарушениям права на неприкосновенность частной жизни и доступа к информации. По данным Международной ассоциации по защите свободы слова, с октября в Турции были заблокированы около 42 тысяч твитов.

16 марта Роскомнадзор сообщил, что через месяц Twitter в России может быть заблокирован. Ведомство потребовало от компании удалить запрещенную информацию. Ранее Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в ответ на сохранение контента, который ведомство требует удалить.

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