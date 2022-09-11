Глава Ubisoft: мы остаемся независимыми, несмотря на сделку с Tencent

Генеральный директор французского разработчика игр Ubisoft Ив Гийемо прокомментировал недавнюю сделку студии с китайской Tencent. По заявлениям топ-менеджера, его компания сохранит свободу в вопросе выбора бизнес-партнеров.
Слова Гийемо, произнесенные в ходе закрытого пресс-мероприятия, передает Reuters.
«Мы остаемся полностью независимыми и можем сотрудничать с любой сторонней компанией, с которой пожелаем, — сообщил сооснователь студии. — Это были большие переговоры с Tencent. Мы можем делать все, что захотим».
7 сентября китайский IT-гигант Tencent приобрел 49,9%-ную долю в Guillemot Brothers Limited, головной организации Ubisoft, основанной Ивом Гийемо в 1986 году вместе с четырьмя братьями.
Сумма сделки составила €300 млн: €200 млн пошли на приобретение акций, €100 млн Tencent вложит в увеличение капитала компании. С правом голоса у китайского акционера лишь 5% из 49,9%.
Как уточняет Bloomberg, благодаря сделке Tencent увеличил долю в Ubisoft до 11,3% и стал крупнейшим акционером издателя игр.
Ubisoft — один из крупнейших разработчиков компьютерных игр в мире. Компания выпустила популярные серии Far Cry, Tom Clancy’s Rainbow Six и Assassin’s Creed. В субботу студия официально анонсировала выход новой игры из серии Assassin’s Creed — Mirage.
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