RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 16-го дня военной спецоперации на Украине: в России начал дешеветь бензин на АЗС, правительство планирует направить более 1 трлн рублей на антикризисные меры, ЦБ и Мосбиржа планируют возобновлять торги ценными бумагами со следующей недели.

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Удешевление бензина на заправках и 1 трлн рублей на антикризисные меры: главное для бизнеса за 11 марта