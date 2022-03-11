Удешевление бензина на заправках и 1 трлн рублей на антикризисные меры: главное для бизнеса за 11 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 16-го дня военной спецоперации на Украине: в России начал дешеветь бензин на АЗС, правительство планирует направить более 1 трлн рублей на антикризисные меры, ЦБ и Мосбиржа планируют возобновлять торги ценными бумагами со следующей недели.
Сводка дополняется в течение дня.
О главных событиях к утру 11 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Власти
- Правительство планирует направить 1 трлн рублей на поддержку российской экономики в условиях санкций. Большая часть из средств пойдет на стимулирование занятости, транспортной и строительной отраслей. Среди других инициатив — повышение порога страхования вкладов с 1,4 до 2 млн рублей.
- Правительство думает о смягчении ответственности экспортеров за нарушения при получении валютной выручки — ситуация осложнилась из-за санкций. Компании могут получить освобождение от штрафов и снижение административной нагрузки.
Фондовый рынок и банки
- Банк России и Московская биржа планируют поэтапно возобновлять торги ценных бумаг со следующей недели, узнали «Ведомости». Но пока нет окончательного решения, в каком формате они будут проходить и какие бумаги будут сначала допущены к торгам. Инвесторы не могут покупать и продавать акции и облигации на Мосбирже с 28 февраля. Торги идут только на валютном рынке, денежном и репо.
- Спрос на криптовалюту в России подскочил в 3-5 раз на фоне ограничения операций с долларом и евро. Россияне используют стейблкойны для вывода средств за рубеж.
- Банки из-за дефицита чипов запросили в Минпромторге 120 млн платежных карт для россиян.
Бизнес
- «Макдоналдс» с 14 марта временно приостановит обслуживание в предприятиях сети по всей России в связи с операционными, техническими и логистическими сложностями. Все работники остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату. Они сохранят все социальные льготы и гарантии.
Транспорт
- Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения по полетам в 8 стран: Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран, сообщает Росавиация.
- Закрытие воздушного пространства на юге России продлили до 20 марта.
- В России начал дешеветь бензин на АЗС. Это произошло благодаря снижению оптовых цен на топливо. Оптовое предложение увеличилось, поскольку нефтяные компании сократили экспорт на фоне санкций против банков. Кроме того, белорусские нефтеперерабатывающие заводы перенаправили поставки на российский рынок.
Интернет, сервисы и медиа
- Avast сделал недоступными свои продукты в России и Белоруссии, сообщает чешское агентство СTK. Одновременно компанией принято решение сделать бесплатными свои продукты для пользователей на Украине.
- NortonLifeLock, разработчик антивируса Norton, приостановил продажи своей продукции в России, сообщила компания.
Фото на обложке: Unsplash
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