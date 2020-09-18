В «Сколково» пройдет лекция о новых «единорогах» и технологиях после пандемии

22 сентября в технопарке «Сколково» состоится лекция, посвященная развитию технологий во время пандемии и появлению новых «единорогов». Также можно будет смотреть YouTube-трансляцию.

По словам организаторов, COVID-19 сильно повлиял на нашу жизнь — компании пересматривают свои приоритеты и меняют бизнес-модели, появляются новые рынки и специальности. Возникло целое технологическое направление — CovidTech. Поэтому необходимо разобраться, как эти изменения будут развиваться дальше и какие из них станут долговременными трендами.

Доклад под названием «Технологии после вируса. Новые "единороги"» пройдет в рамках серии лекций «Сколтех в Технопарке». Сотрудники Сколковского института науки и технологий рассказывают участникам об инновациях в бизнесе и разработках, трансформирующих нашу реальность.

Перед слушателями выступит Дмитрий Кулиш — кандидат биологических наук, инвестор, профессор Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха, директор «Мастерской Инноваций». Руководил развитием продуктов в «Р-Фарм», «Нанолек» и «Фрезениус Каби», основал консалтинговую компанию DrugDevelopment.Ru.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: Mykolastock / Shutterstock