Untitled Ventures собрала фонд на $100 млн для инвестиций в восточноевропейские DeepTech-стартапы

Лондонская компания с российскими корнями Untitled Ventures собрала фонд на $100 млн для инвестиций в DeepTech-стартапы из Восточной Европы, в особенности из политически-нестабильных стран. Этим стартапам, в частности, помогут в «переезде» на Запад.
Об официальном запуске фонда сообщил в Facebook управляющий партнер Untitled Ventures Константин Синюшин. Статью на тему запуска опубликовали в Sifted.
В фокусе фонда будут именно восточноевропейские стартапы из сегмента глубоких технологий с действующим бизнесом и решениями на основе ИИ.
Интересующих фонд компаний в Восточной Европе, релоцировавшихся, в частности, из Белоруссии, Украине и России, в последние годы стало намного больше, пояснил управляющий партнер Untitled Ventures Оскар Стаховяк. Однако они испытывают трудности с финансированием.
«Мы верим в экономическую эффективность и в то же время выполняем социальную миссию по привлечению технологических проектов с большой научной составляющей из экономически нестабильных стран бывшего СССР», – отметил Константин Синюшин.
Фонд будет нацелен на помощь стартапам в вопросах «переезда» в Западную Европу для открытия им возможностей работы на новых рынках.
Ранее Untitled Ventures собрали фонд на $5 млн. Инвестиции получили 26 стартапов. Оскар Стаховяк оценил возврат средств в семь раз на первоначальные инвестиции, пишет Sifted.
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