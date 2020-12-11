Управлять роем дронов и определять больные деревья по фото научатся участники мероприятия AgroCode Россельхозбанка

11 декабря Россельхозбанк дал старт масштабному мероприятию в области агротехнологий AgroCode. AgroCode – это выступления признанных экспертов в области агротехнологий, марафон среди команд IT-специалистов по разработке лучшего сервиса для АПК, соревнование на лучшую идею для цифровизации сельского хозяйства, а также студенческий чемпионат в сфере анализа больших данных. В отборочных турах приняли участие почти 2000 человек, из которых 364 вышли в финал. Итоги агрохакатона будут подведены в воскресенье, 13 декабря. Общий призовой фонд мероприятий составляет 1,37 млн рублей.

Участниками конференции AgroTech станут признанные специалисты – представители Россельхозбанка, компаний-производителей сельскохозяйственной продукции, а также технологических компаний. Визионеры расскажут об успешных кейсах применения технологий в сельском хозяйстве и обсудят будущее индустрии. В числе тем выступлений – влияние новых технологий на развитие сельских территорий, формирование нового образа деревни будущего, перспективы и потенциал развития дронов, а также применение новых технологий генной инженерии в АПК.

Марафон AgroCode:

60 команд, сформированных из 250 IT-специалистов, за 40 часов решат шесть задач в сфере цифровизации сельского хозяйства, предложенных компаниями-партнерами хакатона: Accenture, Intterra, Digital Agro и Центром интеллектуального цифрового сельского хозяйства. В числе задач – разработка технологии обучения нейросети способам диагностики состояния яблони по фотографии листа, разработка IT-решения для определения заболоченных и переувлажненных участков сельскохозяйственных угодий на основе снимков из космоса, разработка приложения для повышения урожайности космической клубники, создание рекомендательного сервиса для выбора лучшего поставщика удобрений и сервиса для определения оптимального места для посадки сельхозкультуры, а также написание алгоритма для равномерной обработки полей группой дронов-опрыскивателей.

В решении каждой из задач будут принимать участие 10 команд. Предложившие лучшие решения команды получат по 150 тыс. рублей.

Конкурс перспективных технологических решений для АПК Agro Idea:

Заданием для участников стала разработка новых идей и сервисов для агроиндустрии. Из 137 специалистов в финал вышли 10 человек, предложившие наиболее проработанные и практичные продукты. 13 декабря им предстоит защищать свои идеи перед экспертами, которые выберут трех победителей. В числе идей, которые вошли в финал, – использование дронов для защиты бахчевых, сервис для инвестирования в выращивание собственных продуктов на фермах, методика использования энтомофагов против насекомых-вредителей и многое другое. Каждый из трех победителей получит по 50 тыс. рублей.

Чемпионат среди студентов Agro Data Science Cup:

Участники разрабатывали математические модели для предсказания развития сельскохозяйственной культуры и учились определять состояние лимонов по фотографиям. Задачи решили около 100 участников, всего же в конкурсе приняли участие почти 500 студентов. Три победителя получат денежные призы: 70 тыс. рублей за первое место, 50 тыс. рублей за второе и 40 тыс. рублей за третье.

«Цифровизация сегодня – это мировой тренд во всех отраслях экономики, и АПК не является исключением. Новые цифровые решения помогают автоматизировать большинство процессов. А это позволяет улучшить урожайность, усовершенствовать логистику, повлиять на множество других важных аспектов сельского хозяйства, повысить финансовую эффективность фермерских хозяйств, что в итоге ведёт к насыщению рынка качественными и разнообразными продуктами питания, которые востребованы россиянами. Россельхозбанк как опорный банк АПК становится проводником современных цифровых технологий для аграрной отрасли. В 2020 году мы запустили экосистему «Свое. Фермерство», где собрали все необходимые сервисы для комплексной цифровизации сельскохозяйственных предприятий. Агрохакатон, который мы проводим впервые, позволит разработать новые технологические решения именно для АПК. Лучшие из них мы планируем сделать частью нашей экосистемы. Мероприятия AgroCode вызвали большой интерес: для участия в финальном туре было отобрано 364 человека из более чем 2000 участников», — отмечает Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото на обложке: Unsplash