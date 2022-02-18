США внесли AliExpress и WeChat в «черный список» пиратских рынков

AliExpress, WeChat и другие китайские компании попали в «черный список» пиратских рынков США. В торговом представительстве Штатов платформы обвинили в продаже контрафакта и содействии в подделке торговых знаков.

В список компаний, которые власти США признают пиратскими платформами, попали 42 онлайн и 35 физических рынков, сказано в заявлении торгового представительства США.

Власти США обвинили платформы в торговле контрафактными товарами, содействии в подделке товарных знаков и нарушениях в защите авторских прав.

«Глобальная торговля контрафактными и пиратскими товарами подрывает творческий потенциал США и наносит ущерб американским рабочим», – сказала торговый представитель США Кэтрин Тай.

В китайском МИД азвали решение США политизированным и призвали прекратить привязывать к политике торгово-экономические отношения между странами.

Помимо AliExpress и WeChat, в «черном списке» торгового представительства США присутствуют китайские Baidu, Pinduoduo, и Taobao, а также российская социальная сеть VK и сайт Rutracker.

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