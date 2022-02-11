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Американец подал в суд на Apple из-за iPad mini с дефектом экрана

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Житель Колорадо Кристофер Брайан подал иск к Apple из-за якобы дефекта в его iPad mini шестого поколения – «желейного экрана».

Американец подал в суд на Apple из-за iPad mini с дефектом экрана

Гражданин США обвинил компанию в мошенническом маркетинге и продаже некачественного устройства. Об этом сообщило издание MacRumors, знакомое с судебными документами.

В иске указано, что компания Apple должна возместить ущерб всем жителям США, купившим iPad mini шестого поколения. 

Пользователи стали сообщать о дефекте в iPad mini в сентябре 2021 года. При прокрутке текст выглядит неравномерно — в левой части он отстает от текста в правой части.

Брайан считает, что производителю известно о дефекте, но он продолжает продавать планшеты. В сентябре представитель Apple заявил, что этот эффект является «нормальным поведением для ЖК-экранов».

По данным портала инструкций iFixit, эффект действительно характерен для ЖК-экранов и может быть более заметен на новом планшете, так как плата контроллера матрицы установлена вертикально, а не горизонтально, как в iPad Air.

Стоимость iPad mini в России re:Store начинается от 75 990 рублей.

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Фото на обложке: pexels.com

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