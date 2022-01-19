Apple предупредила о риске использования сторонних приложений в обход App Store

Apple сообщила об угрозе пользователям iPhone из-за требований конгрессменов разрешить устанавливать сторонние приложения на смартфоны в обход App Store. Заявление компания сделала перед слушанием в Сенате по закону об ограничениях для крупнейших IT-компаний США.

Установка приложений, не прошедших проверку в App Store, будет выгодна «безответственным» разработчикам, которые получают прибыли от пользовательских данных, передает The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.

Судебный комитет Сената 20 января обсудит законопроект об американских инновациях. Эти инициативы призваны ограничить полномочия Apple, Amazon, Google и Meta (бывшая Facebook).

В Apple уверены, предлагаемые сенаторами меры ослабят инструмент защиты конфиденциальности, который компания запустила в 2021 году. Пользователи iPhone должны были соглашаться на отслеживание своих действий в сторонних приложениях. Против этого выступила Meta.

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Фото на обложке: Unsplash