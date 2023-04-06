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Мошенники освоили еще один способ кражи юзернеймов в Telegram

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мошенники нашли еще один способ кражи юзернеймов групп в Telegram. Он основан на чувствительности к регистру символов мессенджера при написании имен каналов.

Мошенники освоили еще один способ кражи юзернеймов в Telegram

Например, если вместо строчной «L» набрать заглавную «I», то внешне это будет выглядеть абсолютно идентично, рассказали «Известия» эксперты «Мошеловки».

Мошенникам достаточно просто создать клон учетной записи с одним отличным символом, наполнить ее украденными фотографиями. Так злоумышленникам гораздо легче обманывать аудиторию канала и список контактов своей жерты, просить перейти по фишинговым ссылкам и отправлять деньги.

По словам специалистов, такая техника существует давно. Однако раньше мошенники использовали омоглифы — графически одинаковые или похожие друг на друга знаки, которые имеют разное значение.

Фото на обложке: A_B_C / Shutterstock

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