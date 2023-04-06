Мошенники освоили еще один способ кражи юзернеймов в Telegram

Мошенники нашли еще один способ кражи юзернеймов групп в Telegram. Он основан на чувствительности к регистру символов мессенджера при написании имен каналов.
Например, если вместо строчной «L» набрать заглавную «I», то внешне это будет выглядеть абсолютно идентично, рассказали «Известия» эксперты «Мошеловки».
Мошенникам достаточно просто создать клон учетной записи с одним отличным символом, наполнить ее украденными фотографиями. Так злоумышленникам гораздо легче обманывать аудиторию канала и список контактов своей жерты, просить перейти по фишинговым ссылкам и отправлять деньги.
По словам специалистов, такая техника существует давно. Однако раньше мошенники использовали омоглифы — графически одинаковые или похожие друг на друга знаки, которые имеют разное значение.
Фото на обложке: A_B_C /
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