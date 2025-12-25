Зарплата в 2026-м будет расти у специалистов узкого профиля

В 2026 году рост зарплат на российском рынке труда продолжится, но станет менее равномерным. По прогнозу SuperJob, доходы будут увеличиваться прежде всего у специалистов с редкой экспертизой и прямым влиянием на бизнес-результаты. При этом разрыв между уровнями доходов junior- и senior-сотрудников продолжит расти.

Закрыть сложную вакансию по-прежнему трудно

Рынок труда завершает фазу, в которой зарплаты быстро росли из-за общего дефицита кадров, сообщает SuperJob. Несмотря на рост числа резюме в 2025 году на 19%, работодатели по-прежнему испытывают нехватку квалифицированных специалистов. Закрыть сложную вакансию, требующую профессионала, остаётся значительно труднее, чем найти рядового сотрудника.

По данным SuperJob, рост доходов теперь будет зависеть от конкретных факторов. В приоритете — сотрудники, создающие конкурентные преимущества, работающие с критически важными технологиями или напрямую влияющие на финансы и безопасность компаний. Также повышение квалификации внутри компании будут получать только перспективные работники.

В IT зарплаты увеличатся на 8-10% в 2026 году

В IT-сфере темпы роста доходов снизятся. SuperJob прогнозирует увеличение зарплат на уровне 8–10% в 2026 году. При этом для стратегически важных специалистов — senior-разработчиков, архитекторов, DevOps и ML-инженеров — рост составит 12–15%.

Разрыв между junior- и senior-уровнями продолжит увеличиваться. Высокие зарплаты сохранятся в сферах с ограниченным предложением специалистов на рынке. Например, зарплата разработчиков, работающих на языках программирования Kotlin и Go, составит 350–370 тыс. рублей в месяц, что связано с редкостью их компетенций.

Дефицит врачей в 2026 году усилится

Врачи узких и высокотехнологичных специальностей (стоматологи, репродуктологи, косметологи, хирурги) остаются в верхнем сегменте доходов. По прогнозу SuperJob, зарплаты в коммерческой медицине в 2026 году вырастут на 10–12%. Спрос поддерживается стабильным потребительским интересом к медицинским услугам.

По данным SuperJob, дефицит врачей в частных клиниках в 2026 году может усилиться из-за обязательной отработки выпускников медвузов в системе ОМС сроком не менее трёх лет. Это усилит конкуренцию частных клиник за опытных специалистов.

«Потолка» зарплат для специалистов по управлению капиталом практически нет

Растёт ценность и специалистов по управлению капиталом и рисками. Зарплаты инвестиционных аналитиков, консультантов и менеджеров Private Banking будут расти в пределах 8–10%, при этом SuperJob отмечает, что «потолка» зарплат в этой области практически нет и уровень доходов будет напрямую зависеть от способности приносить бизнесу результат.

В промышленности и строительстве рост зарплат инженерно-технических работников в 2025 году уже превысил 12%. В 2026 году SuperJob прогнозирует увеличение доходов на 9–12%, что связано с развитием производств и инфраструктуры.

Многие рабочие переходят между работодателями ради прибавки в 5-10 тыс. рублей

На рынке рабочих специальностей в промышленности и строительстве акцент смещается с количества на квалификацию. Зарплаты опытных специалистов будут расти на 7–10%, однако дефицит кадров сохранится. Рост числа резюме не означает доступность стабильных и квалифицированных работников.

SuperJob отмечает, что многие соискатели уже трудоустроены и лишь переходят между работодателями ради прибавки в 5-10 тыс. рублей. Это создаёт иллюзию кадрового изобилия, но не решает проблему долгосрочного найма.