AliExpress впервые раскрыл число заказов и рассказал о предпочтениях россиян

С декабря 2020 года по февраль 2021-го на площадке «AliExpress Россия» было сделано более 90 млн заказов. В их число вошли как внутрироссийские, так и международные продажи, сообщила пресс-служба компании, отметив, что подобная статистика раскрыта впервые.

Гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев заявил, что российские продавцы обеспечивают 25% оборота площадки. Для них даже была запущена специальная программа субсидирования скидок. На эти цели AliExpress направит около 1,5 млрд рублей.

В компании также рассказали о наиболее популярных категориях среди пользователей:

телефоны и аксессуары;

потребительская электроника;

компьютеры и товары для офиса;

автотовары и товары для дома и сада.

Самые популярные покупки — смартфоны от Xiaomi: POCO X3 NFC 6, POCO M3 4 и Redmi Note 9 Pro 6. Чаще всего россияне предпочитали смартфоны с объёмом памяти 128 ГБ, отметили в пресс-службе «AliExpress Россия».



В компании добавили, что число локальных продавцов российского сегмента AliExpress по итогам 2020 года достигло 35 тысяч, а ассортимент товаров увеличился до 5,5 млн уникальных наименований – на них приходится 25% оборота платформы. Около 80% локальных продавцов являются представителями малого и среднего бизнеса.



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