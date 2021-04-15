В помощь детям: Ubirator и «Вкусвилл» собрали и утилизировали более тысячи килограммов пластика

Сервис управления отходами Ubirator подвёл итоги благотворительного проекта: с октября 2020-ого по март 2021-ого собрано и отправлено на переработку 1240 кг пластиковых крышек и 628 тысяч пластиковых бутылок.
Пункты приёма располагались в 56 магазинах «Вкусвилл» в Москве и Санкт-Петербурге.
«Проект по сбору пластиковых крышек с одной стороны позволяет очистить планету, собирая и перерабатывая пластиковые крышечки, а с другой оказать помощь тяжелобольным детям», – отметили в пресс-службе Ubirator’а.
В компании подчеркнули, что проект носит бессрочный характер – в нём могут участвовать любые торговые точки по всей России. Сервис самостоятельно устанавливает контейнеры, организовывает вывоз пластиковых отходов и их переработку.
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