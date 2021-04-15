Сервис управления отходами Ubirator подвёл итоги благотворительного проекта: с октября 2020-ого по март 2021-ого собрано и отправлено на переработку 1240 кг пластиковых крышек и 628 тысяч пластиковых бутылок.

В помощь детям: Ubirator и «Вкусвилл» собрали и утилизировали более тысячи килограммов пластика