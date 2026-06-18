В России официально появится профессия «Писатель» — уже с 1 сентября 2026 года

Профессиональный стандарт профессии «Писатель» вступит в силу с 1 сентября 2026 года, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на доклад Минцифры о книжном рынке России. Документ впервые закрепит на государственном уровне требования к квалификации литераторов. Среди трудовых функций — разработка замысла произведения, написание основного текста, первичное редактирование, а также подготовка текста для передачи в издательство или редакцию периодического издания.

Помимо создания литературных текстов, в задачи специалистов войдут написание сценариев и критических статей

Согласно профстандарту, писатель обязан знать русский язык, историю и культуру России, а также основные направления отечественной и зарубежной литературы. Утверждение стандарта, по оценке Минцифры, станет «одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса». В документе указываются четыре основные трудовые функции, которые должен выполнять писатель:

создание оригинальных литературных произведений в разных жанрах;

создание литературных произведений для аудиовизуальных проектов — сценариев;

оценка качества литературных произведений — литературная критика;

переработка (обработка, инсценировка) произведений.

Писатель должен уметь работать в разных жанрах и взаимодействовать с режиссёрами

Для каждой трудовой функции в стандарте прописаны необходимые навыки. Авторы должны уметь использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, создавать как художественные, так и художественно-документальные произведения малой и крупной формы. Для работы над аудиовизуальными произведениями писателю потребуется умение взаимодействовать с актёрами, режиссёрами и продюсерами. Литературный критик должен уметь разбирать сюжетные линии, образы героев и определять художественную ценность текста.

Документ разработан Ассоциацией союзов писателей и издателей России при участии Союза писателей России, Союза российских писателей и Литературного института имени А.М. Горького. Профстандарт будет действовать до 1 сентября 2032 года.

Контекст

С 1 января 2026 года в России вступил в силу новый Общероссийский классификатор профессий (ОКПДТР). В перечень вошли современные специальности, которые раньше в официальных документах не закреплялись: копирайтер, рерайтер, SMM-менеджер, интервьюер, промоутер, мерчендайзер, трейдер, инвестиционный советник.

Также официальный статус получили творческие и технические специальности — компоузер, концепт-дизайнер, оператор виртуальной камеры, риггер трёхмерных моделей, специалист по искусственному интеллекту. В сфере услуг появились грумер, фитнес-тренер, спа-косметик, бариста, сомелье, су-шеф.