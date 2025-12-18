В России впервые установили протез ноги в костную ткань

В России впервые выполнили хирургические операции по остеоинтегративному протезированию нижних конечностей. Новую медицинскую технологию протестировали в Центре Вредена и НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. По данным российского производителя протезов «Моторика», к 2030 году такие операции станут регулярными.

Ежегодно количество остеоинтеграций растёт на 15-20%

Остеоинтеграция — это метод протезирования, при котором протез устанавливается напрямую в костную ткань через титановый имплантат. Такая технология позволяет отказаться от давления на мягкие ткани, снижает риск травм и ограничений подвижности.

По данным международных исследований, которые приводит «Моторика», в мире выполнено более 10 тыс. подобных операций. Количество процедур растёт на 15–20% ежегодно. В России данный метод ранее не применялся.

В операциях использовались российские технологии

Первые в стране операции по остеоинтегративному экзопротезированию голени и бедра выполнила компания «Моторика» совместно с НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена Минздрава России и НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Процедуры прошли в рамках клинической апробации*Этап, когда новую медицинскую технологию официально проверяют на реальных пациентах в больнице, но ещё не применяют повсеместно.

Вся работа выполняется на российской технологической базе — от разработки и производства титановых имплантатов до проведения операций, установки протезов и реабилитации пациентов.

Пациентами стали взрослые мужчины, которые ранее не имели возможности полноценно пользоваться протезами.

В 2026 году хотят проводить не менее 30 остеоинтеграций

Следующий этап проекта — расширение клинической апробации. В 2026 году «Моторика» планирует до 30 установок остеоинтегрируемых протезов, при этом уже ведётся набор пациентов.

Компания намерена развивать сотрудничество с ведущими медицинскими центрами, профильными вузами и научными организациями. В перспективе технология может быть внедрена во все травматолого-ортопедические и хирургические клиники России.

Контекст

По подсчётам компании «Технологии Доверия», в 2024 году в России в протезах нижних конечностей нуждались 223 тыс. человек. По оценке «Моторики», потенциальная потребность в остеоинтеграции в стране может достигать 20 тыс. пациентов.

В августе 2025-го «Моторика» запустила проект собственной сети медицинских центров протезирования и реабилитации. Первая клиника открылась в Санкт-Петербурге — её запуск обошёлся в 130 млн ₽. Ещё один центр уже работает в Москве. К 2030 году компания планирует расширить сеть до 10 клиник, а общий бюджет проекта оценивается в 1,17 млрд ₽.