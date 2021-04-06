TikTok для всех: в приложении появится функция для людей с проблемами слуха

Соцсеть TikTok объявила о запуске новой функции, которая сделает приложение доступным для людей с нарушениями слуха. Компания представила автоматические субтитры, которые будут преобразовывать речь в текст. В ближайшее время функция будет работать только на английском и японском, но TikTok пообещал ввести поддержку и других языков.

Для создания автоматических субтитров необходимо, чтобы автор видео включил функцию распознавания текста на странице редактирования, пишет портал Techrunch. Авторам также будет доступна правка субтитров при наличии ошибок в автопреобразовании.

Помимо обеспечния доступности TikTok для людей с нарушениями слуха, субтитры также могут полезными для тех, кто хочет смотреть видео в TikTok без звука или же недостаточно владеет иностранным языком, чтобы воспринимать речь на слух.

Многие из пользователей TikTok и ранее добавляли субтитры с помощью наложения текста или сторонних программ. Преобразование текста в речь, когда текст на экране автоматически озвучивается, также остаётся популярным среди тиктокеров. Но автоматические субтитры будет работать иначе — они могут быть включены и выключены зрителями по желанию..

Авто-субтитры входят в общий тренд TikTok по обеспечению доступности приложения для людей с ограниченными возможностями, наряду с предупреждениями о неприемлемости контента для людей с эпилепсей и возможностью преобразования текста в речь. В компании особо гордятся взаимодействием с организацией The Deaf Collective («Общество глухих») — по мнению TikTok, это поможет поднять обсуждение проблем слабослышащих людей на новый уровень.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Narin_Photo / Depositphotos