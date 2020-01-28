Сервис видеоинтервью VCV получил инвестиции от Рубена Варданяна
Российский сервис видеоинтервью VCV привлек инвестиции от инвестора и президента компании Московской школы управления «Сколково» Рубена Варданяна. Об этом основатель VCV Арик Ахвердян сообщил на своей странице в Facebook.
Ахвердян не раскрыл Rusbase финансовые детали, сославшись на условия сделки. По его словам, инвестиции пойдут на развитие продукта и компании на международных рынках.
«Планируется запуск новых направлений, в том числе b2c. В целом, курс нашего развития — на стыке видео и ИИ. Сервис видеорезюме для отбора персонала, где часть решений может приниматься с помощью ИИ», — сообщил основатель проекта.
С помощью VCV потенциальные кандидаты могут записывать свое видеорезюме и отправлять работодателю, а компании — оценивать соискателей, используя искусственный интеллект для распознавания лиц и голосов.
Арик Ахвердян запустил сервис в 2013 году. В апреле 2019 года компания привлекла $1,7 млн от японского фонда Will Group, Talent Equity Ventures, 500 Startups и бизнес-ангелов.
Фото: Unsplash
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