Блогер создал «вьетнамскую» копию Kia Sorento: стоимость менее 100 тыс. рублей

Не так давно Kia представила новый кроссовер Sorento. Автомобиль получился настолько удачным, что вдохновил популярного ютубера вырезать машину из дерева в масштабе 1:11.

Для работы была выбрана древесина кипариса Фуцзянь. Сначала мастер распечатал на принтере изображение модели в нужном размере. Затем вырезал по шаблону боковины кузова, колеса, крышу и днище, а потом соединил их с помощью клея и саморезов.

У деревянного Sorento открываются все двери, капот и багажник. В салоне установлены передняя панель, руль и сиденья. Весит автомобиль примерно 5-6 кг. Стоимость копии внедорожника составляет 91 тыс. рублей без учета доставки из Вьетнама.

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Фото на обложке: скриншот youtube.com/Woodworking Art