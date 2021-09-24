Блогер создал «вьетнамскую» копию Kia Sorento: стоимость менее 100 тыс. рублей

Житель Вьетнама и автор YouTube-канала Woodworking Art собрал из дерева масштабную модель кроссовера Kia Sorento.
Не так давно Kia представила новый кроссовер Sorento. Автомобиль получился настолько удачным, что вдохновил популярного ютубера вырезать машину из дерева в масштабе 1:11.
Для работы была выбрана древесина кипариса Фуцзянь. Сначала мастер распечатал на принтере изображение модели в нужном размере. Затем вырезал по шаблону боковины кузова, колеса, крышу и днище, а потом соединил их с помощью клея и саморезов.
У деревянного Sorento открываются все двери, капот и багажник. В салоне установлены передняя панель, руль и сиденья. Весит автомобиль примерно 5-6 кг. Стоимость копии внедорожника составляет 91 тыс. рублей без учета доставки из Вьетнама.
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Фото на обложке: скриншот youtube.com/Woodworking Art
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