Viber начал исполнять закон о «приземлении» иностранных IT-компаний

Мессенджер Viber вслед за Apple и Likee зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках исполнения закона «о приземлении» иностранных IT-компаний.

Информация об исполнении обязанности появилась в карточке компании на сайте Роскомнадзора. Согласно данным из карточки, компания Viber Media S.a r.l зарегистрирована в Люксембурге.

Viber стал третьей иностранной IT-компанией, зарегистрировавшей личный кабинет на сайте надзорного ведомства. Ранее в январе 2022 года эту процедуру прошли Apple и Likee.

Создание личного кабинета лишь одно из трех требований, которые необходимо выполнить иностранным интернет-компаниям с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек. Они также обязаны создать в России полноценные представительства (филиалы) и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с гражданами и организациями.

Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2021 года. Всего список включает 13 IT-компаний, куда также входят Google, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Spotify, Discord, Pinterest и Twitch. Ни одна компания из списка еще не выполнила польностью указанные требования.

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