Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Viber вошел в пятерку любимых приложений россиян в 2020 году

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор

Ирина Печёрская

В рамках отчета State of Mobile 2021 аналитическая компания App Annie составила рейтинг приложений с активной пользовательской аудиторией в России в 2020 году. Viber оказался среди наиболее популярных и занял пятое место, обогнав Telegram, AliExpress и Facebook.

Viber вошел в пятерку любимых приложений россиян в 2020 году

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Также согласно данным компании Deloitte, в прошлом году Viber установили 62% россиян, а индекс его использования — соотношение общего числа установок и активных пользователей — составил 55%.

Особенно активно мессенджером пользовались в Новый год: по данным статистики Viber, количество сообщений 31 декабря 2020 года выросло на 45,8% по сравнению со средним месячным показателем, а количество звонков — на 101,9%.

Скрин отчета

Рост количества активных пользователей мессенджера директор по глобальному развитию Rakuten Viber Анна Знаменская объяснила появлением ряда новых функций в приложении, расширением возможностей видеозвонков и групповых чатов, которые оказались особенно востребованными в период пандемии.

«Ежедневный массив информации, который проходит через мессенджеры, требует соблюдения всех условий безопасности, и мы гарантируем нашим пользователям конфиденциальность их данных», — заверила Анна Знаменская.

Получить исследование можно по ссылке 

Viber является частью Rakuten Inc., мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. Приложение выступает официальным мессенджером футбольного клуба «Барселона», а также официальным приложением для звонков и обмена мгновенными сообщениями баскетбольного клуба Golden State Warriors.

Фото на обложке: ASDF_MEDIA/Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

23 января 2021

Дата-хакатон ОВД-Инфо и Мемы про машинное обучение

30 января 2021

Конкурс #выживуттолькоайтишники

31 января 2021

Конкурс по искусственному интеллекту для детей

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма