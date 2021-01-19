Viber вошел в пятерку любимых приложений россиян в 2020 году

В рамках отчета State of Mobile 2021 аналитическая компания App Annie составила рейтинг приложений с активной пользовательской аудиторией в России в 2020 году. Viber оказался среди наиболее популярных и занял пятое место, обогнав Telegram, AliExpress и Facebook.

Также согласно данным компании Deloitte, в прошлом году Viber установили 62% россиян, а индекс его использования — соотношение общего числа установок и активных пользователей — составил 55%.

Особенно активно мессенджером пользовались в Новый год: по данным статистики Viber, количество сообщений 31 декабря 2020 года выросло на 45,8% по сравнению со средним месячным показателем, а количество звонков — на 101,9%.

Скрин отчета

Рост количества активных пользователей мессенджера директор по глобальному развитию Rakuten Viber Анна Знаменская объяснила появлением ряда новых функций в приложении, расширением возможностей видеозвонков и групповых чатов, которые оказались особенно востребованными в период пандемии.

«Ежедневный массив информации, который проходит через мессенджеры, требует соблюдения всех условий безопасности, и мы гарантируем нашим пользователям конфиденциальность их данных», — заверила Анна Знаменская.

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Viber является частью Rakuten Inc., мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. Приложение выступает официальным мессенджером футбольного клуба «Барселона», а также официальным приложением для звонков и обмена мгновенными сообщениями баскетбольного клуба Golden State Warriors.